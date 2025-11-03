search
ΕΛΛΑΔΑ

03.11.2025 14:20

Κορωπί: Την επιμέλεια των παιδιών της ζητά η 40χρονη – «Δεν επιθυμώ ουδεμία επαφή με τον κατηγορούμενο, φοβάμαι για τη ζωή μου»

Η 40χρονη που φέρεται να έπεσε έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού στο Κορωπί από τον 50χρονο σύντροφό της, έκανε αίτηση στην εισαγγελία ανηλίκων για επιστροφή επιμέλειας παιδιών στην ίδια.

Τα παιδιά με εισαγγελική εντολή νοσηλεύονται στο Παίδων.

«Ζητω να χορηγήσετε τη δέουσα εντολή ώστε να παραλάβω τα τέκνα μου και να επιστρέψουμε στο σπίτι μας όποτε και με όποιο τρόπο κρίνετε καταλληλότερο δηλώνοντας παράλληλα πως θα αποδεχτώ κάθε μέτρο το οποίο τυχόν διατάξετε ώστε να ζήσω με τα παιδιά μου σε ασφαλές περιβάλλον.

Η ασφάλεια και το καλό των παιδιών μου και εμού είναι εκείνο που με ενδιαφέρει και όχι να προστατεύσω τον δράστη της επίθεσης εναντίον μου που παρολίγον να μου στοιχίσει τη ζωη

Δεν επιθυμώ με κανέναν τρόπο ουδεμία επαφή με τον κατηγορούμενο καθώς φοβάμαι για τη ζωή μου και την ασφάλεια των παιδιών μου», αναφέρεται στην αίτηση σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Προφυλακίστηκε ο 50χρονος

Ο 50χρονος έχει κριθεί προφυλακιστέος για τον άγριο ξυλοδαρμό της γυναίκας του. Απολογήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της γυναίκας, ενώ κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκων, καθώς φέρεται να χτύπησε και το παιδί τους.

Ο δράστης είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, ενώ υποστηρίξε ότι δεν ήταν στο χώρο του εγκλήματος, αναφέροντας ότι γύρισε στο σπίτι από ταξίδι στο εξωτερικό και βρήκε τη γυναίκα του σε αυτή την κατάσταση.

