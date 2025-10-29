search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025
29.10.2025 15:29

Κορωπί: Στην φυλακή ο 50χρονος για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του – Ισχυρίζεται ότι ήταν ταξίδι στο εξωτερικό

29.10.2025 15:29
Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 50χρονος κατηγορούμενος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 40χρονης συντρόφου του στο Κορωπί την περασμένη εβδομάδα.

Ο 50χρονος απολογήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της γυναίκας ενώ κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκων, καθώς φέρεται να χτύπησε και το παιδί τους. 

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι προκάλεσε αυτός τα πολύ σοβαρά τραύματα στην 40χρονη, η οποία νοσηλεύτηκε στην εντατική, ισχυριζόμενος ότι δεν ήταν στον χώρο του εγκλήματος.

Όπως φέρεται να είπε, βρήκε το θύμα βαριά χτυπημένο όταν επέστρεψε στο σπίτι τους από ταξίδι στο εξωτερικό.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου, καθώς φέρεται να χτύπησε και το 4χρονο παιδί τους κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Η 40χρονη που δέχθηκε άγρια επίθεση με μπουνιές και κλωτσιές, έδινε για μέρες μάχη για τη ζωή της, ενώ αν και αποσωληνώθηκε πριν τρεις ημέρες ωστόσο, η κατάστασή της κρίνεται σοβαρή.

1 / 3