Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 52χρονο νταή, αντιστάθηκε στη σύλληψη

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 52χρονου άνδρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (29/10) στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Πιο συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ ένας 52χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Ζ, καθώς επιτέθηκε σε 51χρονο αλλοδαπό με απειλές και χρήση σωματικής βίας,.
Ο δράστης κατά τη σύλληψή του αντιστάθηκε σθεναρά.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου – Αναλήψεως για εξύβριση, απειλή, σωματικές βλάβες, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.
