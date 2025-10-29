search
Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 52χρονο νταή, αντιστάθηκε στη σύλληψη

29.10.2025 10:10
PERIPOLIKO_ASTYNOMIA_SLIDER

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 52χρονου άνδρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (29/10) στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ ένας 52χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Ζ, καθώς επιτέθηκε σε 51χρονο αλλοδαπό με απειλές και χρήση σωματικής βίας,.

Ο δράστης κατά τη σύλληψή του αντιστάθηκε σθεναρά.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου – Αναλήψεως για εξύβριση, απειλή, σωματικές βλάβες, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Black Friday – Cyber Monday 2025: Πότε είναι, τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Έγκλημα στα Χανιά: Σε επιφυλακή η αστυνομία γιατί φοβάται βεντέτα – «Ψέματα όσα λέει ο δράστης» λέει η κόρη του θύματος (Video)

Μενίδι: Συνελήφθη αστυνομικός εκτός υπηρεσίας που ξυλοκόπησε ύποπτο για κλοπή

