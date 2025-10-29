Έγκλημα στα Χανιά: Σε επιφυλακή η αστυνομία γιατί φοβάται βεντέτα – «Ψέματα όσα λέει ο δράστης» λέει η κόρη του θύματος (Video)

Σε επιφυλακή παραμένουν οι αστυνομικές δυνάμεις στα Χανιά καθώς ο φόβος για αντίποινα, μια βεντέτα με απλά λόγια, μετά το φονικό στο Έλος, είναι έκδηλος.

Οι συγγενείς του 52χρονου που έπεσε νεκρός από τα πυρά του 23χρονου σεσημασμένου καθ΄ομολογίαν δολοφόνου ζητούν από την δικαιοσύνη την αυστηρότερη των ποινών, ώστε να δικαιωθεί η μνήμη του ανθρώπου τους.

Πρόκειται για ένα έγκλημα το οποίο συγκλόνισε το μικρό χωριό των Χανίων, το βράδυ της περασμένης Κυριακής κατά την διάρκεια της Γιορτής Κάστανου.

«Δεν το είχα σχεδιάσει», ισχυρίζεται για το φονικό στα Χανιά ο 23χρονος δράστης

Ο 23χρονος δράστης, τώρα εμφανίζεται συγκλονισμένος και μετανιωμένος για την εν ψυχρώ δολοφονία του 52χρονου συγγενή του, όπως ανέφερε και ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, όπου εμφανίστηκε χθες το μεσημέρι.

Παρουσία του συνηγόρου του, Γιώργου Φρατζεσκάκη, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου ενώπιον του Ανακριτή Χανίων.

Ο ίδιος ο δράστης, όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς, βρέθηκε τυχαία στη γιορτή. «Δεν το είχα σχεδιάσει, τυχαία πήγα εκεί.

Πάνω στην σκηνή ήταν ο 52χρονος. Μου μίλησε άσχημα, με έβρισε και με έφτυσε» φέρεται να υποστήριξε ο κατηγορούμενος.

Ξαφνικά, έχασε τον έλεγχο, όπως υποστηρίζει, και έγινε το κακό. Τράβηξε το πιστόλι των 22 χιλιοστών που είχε μαζί του και πυροβόλησε εναντίον του θύματος.

Μια από τις σφαίρες τον βρήκε στην καρδιά και οδήγησε στον θάνατο τον άτυχο 52χρονο.

Από πραγματική τύχη, δεν τραυματίστηκαν άλλοι παρευρισκόμενοι μιας και το θύμα, χόρευε μαζί με άλλους ανθρώπους, ντόπιους αλλά και τουρίστες.

Ο δράστης, στην συνέχεια, έσπευσε να εξαφανιστεί προτού φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικοί. όπως υποστήριξε, πήγε στο Ελαφονήσι, που απέχει λίγη ώρα μακριά και εκεί πέταξε το όπλο, υποδεικνύοντας το σημείο στις αρχές.

Τι ισχυρίζεται η κόρη του θύματος

«Πρόκειται για ψέματα. Ο πατέρας μου ποτέ δεν απείλησε ή μίλησε στον δολοφόνο», υποστήριξε στην κατάθεση της η κόρη του θύματος.

Οι δύο οικογένειες, έχουν χρόνια έχθρα για κτηματικές και οικονομικές διαφορές και γενικά δεν είχαν σχέσεις, παρά το συγγένειο που έχουν. Υπό τον φόβο μιας νέας βεντέτας, αστυνομικοί των Χανίων έχουν λάβει μέτρα στα σπίτια των δύο οικογενειών, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν ενδεχόμενα αντίποινα.

Μάλιστα, προσπαθούν να κινητοποιήσουν σεβάσμια πρόσωπα της περιοχής, για να υπάρξει ένας «σασμός», δηλαδή να βρεθεί μια μέση λύση και η έχθρα να λήξει ώστε να μην υπάρξουν νέες ανθρώπινες απώλειες.

Σε βάρος του 23χρονου, ο Εισαγγελέας Χανίων άσκησε διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία και τον παρέπεμψε να απολογηθεί στις 10 το πρωί του Σαββάτου.

