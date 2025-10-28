search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 03:27
ΕΛΛΑΔΑ

28.10.2025 19:48

Τον βρήκε η σφαίρα στην καρδιά: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 52χρονου που τον σκότωσε ο ανιψιός του στο Έλος

28.10.2025 19:48
elos_drastis-1

Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 52χρονου, που τον σκότωσε ο 23χρονος ανιψιός του στη γιορτή κάστανου στο Έλος Κισάμου. 

Ο 52χρονος δέχθηκε τρεις σφαίρες. Η μία τον βρήκε στο στέρνο, η άλλη στο στήθος και η τρίτη στο μεγάλο δάχτυλο του χεριού. 

Η σφαίρα στο στήθος τον βρήκε κατευθείαν στην καρδιά, κόβοντας το νήμα της ζωής του.

Απολογείται το Σάββατο ο 23χρονος

Προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο ζήτησε και έλαβε ο δράστης. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία.

Ο συνήγορος του Γιώργος Φραντζεσκάκης, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι ο εντολέας του είναι «συγκλονισμένος και βαθιά μετανιωμένος για αυτό το οποίο έχει συμβεί».

«Είναι συγκλονισμένος και βαθιά μετανιωμένος», λέει ο δικηγόρος του 23χρονου

«Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του κυρίου Εισαγγελέα. Του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία. Ζήτησε από την κυρία ανακρίτρια προθεσμία και έλαβε για το Σάββατο το πρωί, όπου θα απολογηθεί και θα εκθέσει τις απόψεις του ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας», ανέφερε αρχικά ο δικηγόρος του 23χρονου.

«Ο ίδιος είναι συγκλονισμένος και βαθιά μετανιωμένος για αυτό το οποίο έχει συμβεί. Τα υπόλοιπα θα τα πει ο ίδιος ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας. Ο ίδιος εξαρχής θέλησε να είναι συνεργάσιμος με τις Αρχές, όντας μετανοημένος από την πρώτη στιγμή, και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο και αυθορμήτως εμφανίστηκε ενώπιον των αστυνομικών Αρχών και στα πλαίσια του αυτοφώρου, δηλαδή χωρίς να χρειαστεί καν να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές», συνέχισε ο κ. Φραντζεσκάκης.

«Παραδόθηκε και ο ίδιος αυθόρμητα και αυτοβούλως υπέδειξε στις αστυνομικές Αρχές πού ακριβώς ήταν το όπλο, όπου πήγαν οι αστυνομικοί, και το όπλο το βρήκαν όπως τους είχε υποδείξει. Έχει πει κάποια πράγματα, αλλά σε πρώτη φάση, σεβόμενος ότι από την άλλη μεριά υπάρχει και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νεκρός, θα προτιμούσε και ο ίδιος όλα αυτά τα οποία έχει να πει, να τα πει εκεί που προβλέπει ο νόμος», πρόσθεσε ο ίδιος.

Κόρη 52χρονου θύματος: «Ούτε τον έβρισε, ούτε τον χαστούκισε»

«Ο πατέρας μου δεν πείραξε κανέναν από αυτούς – σήμερα τον κηδεύω χωρίς μια συγγνώμη», είπε η κόρη του 52χρονου κτηνοτρόφου, τον οποίο πυροβόλησε ο 23χρονος ανιψιός του, με την τοπική κοινωνία να παραμένει μουδιασμένη μετά το αιματηρό και αρκετούς κατοίκους να φοβούνται μην ξεσπάσει νέα βεντέτα στο χωριό.

Τη σιωπή της έσπασε και η σύζυγος του 52χρονου θύματος, αποκαλύπτοντας ότι ανάμεσα στις δύο οικογένειες υπήρχε βεντέτα, και είχαν να επικοινωνήσουν για πάνω από 10 χρόνια.

Η χήρα τόνισε πως υπήρχε ανέκαθεν έντονο μίσος ανάμεσα στον δράστη και το θύμα της δολοφονίας, για προσωπικές διαφορές (όχι οικονομικούς λόγους), και περιέγραψε ένα άγριο περιστατικό που είχε συμβεί πριν από κάποια χρόνια στο μικρό χωριό των Χανίων, όπου η οικογένεια του 23χρονου προκάλεσε ζημιές στο σπίτι της μητέρας του 52χρονου, αφού πρώτα την απείλησε.

Μαθήτριες παρέλασαν με καρπούζι στο πουκάμισο – Πώς καθιερώθηκε σε σύμβολο της παλαιστινιακής αντίστασης

Γλυφάδα: Στη ΜΕΘ 70χρονη μετά από άγρια επίθεση με πέτρες – Έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα ο δράστης

Συγκίνηση στο Σύνταγμα: Άφησαν λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών (Photos/Video)

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

