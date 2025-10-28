search
ΕΛΛΑΔΑ

28.10.2025 14:24

Γλυφάδα: Στη ΜΕΘ 70χρονη μετά από άγρια επίθεση με πέτρες – Έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα ο δράστης

28.10.2025 14:24
PERIPOLIKO

Στιγμές τρόμου έζησε προ ολίγων ημερών μία 70χρονη γυναίκα στη Γλυφάδα, όταν ένας 38χρονος της επιτέθηκε με πέτρα, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό της.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Παρασκευή, 24/10, στη Μαρίνα Γλυφάδας, με δυνάμεις της ομάδας ΔΙΑΣ να σπεύδουν στο σημείο και να συλλαμβάνουν τον δράστη.

Στις φυλακές Κορυδαλλού ο 38χρονος δράστης της επίθεσης

Η γυναίκα, που τραυματίστηκε σοβαρά από την επίθεση, μεταφέρθηκε αρχικά στο Ασκληπιείο της Βούλας, ενώ στη συνέχεια διεκομίσθη σε ιδιωτική κλινική, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και στο παρελθόν έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα.

Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού και αναμένεται να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση.

