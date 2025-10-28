28η Οκτωβρίου: «Σήμερα τιμάμε εκείνους που είπαν το “Όχι” πάνω από κάθε φόβο» – Το μήνυμα του πιλότου της ομάδας «ΖΕΥΣ» στο τέλος της παρέλασης (Photos/Videos)

«Καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Σήμερα τιμάμε εκείνους που είπαν το ΟΧΙ πάνω από κάθε φόβο. (..) Συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της Ελλάδας. Χρόνια πολλά Ελλάδα», είπε στο μήνυμά του ο πιλότος του F-16 και μέλος της ομάδας «Ζευς», Γεώργιος Σωτηρίου, ο οποίος με εντυπωσιακούς ελιγμούς ανέδειξε τις δυνατότητες του συγκεκριμένου τύπου αεροσκάφους στην εναέρια μάχη στο πλαίσιο της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.

«Κύριε επισμηναγέ αυτές τις στιγμές στα φτερά σας επάνω σηκώσατε ψηλά όλη την Ελλάδα που σας παρακολουθεί με θαυμασμό και με υπερηφάνεια. Οι ένοπλες δυνάμεις μας συνεχίζετε να κάνετε αυτό που ξέρετε, να προστατεύετε την ακεραιότητα της χώρας σε στεριά, θάλασσα και ουρανό. Εμπνευσμένοι από τους ηρωικούς πολεμιστές του 40», είπε στο μήνυμά του, μετά την αεροπορική επίδειξη με το αναβαθμισμένο F-16 τύπου Viper, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

»Συνεχίστε να προστατεύετε την ελευθερία και την ακεραιότητα ακεραιότητα με άγρυπνα τα μάτια στη φύλαξη των ανοικτών ελληνικών οριζόντων. Πάντα ψηλά κ. επισμηναγέ, πάντα ψηλότερα. Χρόνια πολλά! Ζήτω η 28η Οκτωβρίου!», τόνισε ο Κωνσταντίνος Τασούλας μέσω ασυρμάτου.

Τα πολιτικά μηνύματα για την 28η Οκτωβρίου

Μητσοτάκης: «Καλούμαστε να μεταλαμπαδεύσουμε στη νέα γενιά το μήνυμα της ενότητας»

«Το μήνυμα της ενότητας καλούμαστε να μεταλαμπαδεύσουμε στη νέα γενιά», τόνισε σε δηλώσεις του μετά το πέρας της παρέλασης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο μήνυμα που απηύθυνε ο πρωθυπουργός, σημείωσε πως στη σημερινή ημέρα «αντανακλάται η εικόνα μίας χώρας που τιμά τις θυσίες του παρελθόντος της».

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι πάντα εδώ για να υπερασπιστούν την ελευθερία που κατακτήσαμε», πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, και ευχήθηκε: «Χρόνια πολλά στους απανταχού Έλληνες σε όλη τη γη».

Δένδιας: Παρέλαση καινοτομίας η φετινή

Η φετινή παρέλαση στη Θεσσαλονίκη ανέδειξε το πρώτο ορατό δείγμα της μετάβασης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

«Σήμερα», έγραψε, «28η Οκτωβρίου, αποτίουμε φόρο τιμής στους Έλληνες που αντέταξαν το «ΟΧΙ» έναντι της φασιστικής και ναζιστικής επιβουλής».

Αναφερόμενος στην παρέλαση τόνισε: «Δεν ήταν απλώς μια παρέλαση φρονήματος. Ήταν μια παρέλαση καινοτομίας, η οποία μπορεί πλέον να ενισχύει το φρόνημα».

«Για πρώτη φορά παρέλασε τμήμα καινοτομίας, που ενσαρκώνει τον μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια σύγχρονη, τεχνολογικά προηγμένη και επιχειρησιακά αυτοδύναμη δύναμη αποτροπής» πρόσθεσε.

«Μέσα από νέα εξοπλιστικά προγράμματα, μη επανδρωμένα μέσα και σύγχρονες τεχνολογίες, προχωράμε σταθερά σε μια πορεία μεταρρυθμίσεων που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της εποχής» συμπλήρωσε.

«Είμαστε υπερήφανοι για τις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίοι παρέλασαν σήμερα με τιμή. Με προσήλωση στο Συνταγματικό τους καθήκον, υπερασπίζονται διαχρονικά την Εθνική Κυριαρχία και τα Κυριαρχικά Δικαιώματα της Πατρίδας μας» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Ανδρουλάκης: Χρέος μας να αγωνιστούμε για μια Ελλάδα με ισχυρή εξωτερική πολιτική

«Έχουμε χρέος να αγωνιστούμε για μια Ελλάδα με ισχυρή εξωτερική πολιτική και αποτρεπτική δύναμη, ενάντια στον αναθεωρητισμό της Τουρκίας» επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Ανδρουλάκης στις δηλώσεις του μετά το πέρας της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης.

«Να πούμε ένα μεγάλο όχι στη διαφθορά, στην αδικία, στην ατιμωρησία», πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Αυτές οι πράξεις αποδεικνύουν έμπρακτα τον σεβασμό σε όσους αγωνίστηκαν για μια ελεύθερη Ελλάδα», κατέληξε.

Φάμελλος: Τιμάμε σήμερα όλες και όλους που αγωνίστηκαν

“Τιμάμε σήμερα όλες και όλους που αγωνίστηκαν, στο ελληνοαλβανικό έπος, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, αλλά και στην εποποιία της Εθνικής Αντίστασης, απέναντι στα φασιστικά και ναζιστικά στρατεύματα που επιτέθηκαν στη χώρα μας”, ήταν το μήνυμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, για την 28η Οκτωβρίου.

O πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε πως η Θεσσαλονίκη γιορτάζει σήμερα τον ηρωικό αγώνα αλλά και σε δυο μέρες γιορτάζει την απελευθέρωσή της.

«Οποιαδήποτε κομματική ή επικοινωνιακή διαχείριση του πατριωτισμού ή του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, πρέπει να αποχωρήσει», πρόσθεσε.

Ολοκληρώθηκε η στρατιωτική παρέλαση

Η στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε με τη θεαματική αεροπορική επίδειξη της ομάδας “ΖΕΥΣ”.

Στο πρώτο μέρος της παρέλασαν τα πολιτικά τμήματα και ακολούθησαν μηχανοκίνητα και πεζοπόρα τμήματα και των τριών όπλων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Στην παρέλαση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά δημόσια και ορισμένα από τα νέα οπλικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας, όπως τα μη επανδρωμένα και αυτά που χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, που έχουν προμηθευθεί οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Από την εξέδρα των επισήμων την παρέλαση παρακολούθησαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Βασίλης Πάλμας, ο εκπρόσωπος του προέδρου της Βουλής, Στράτος Σιμόπουλος, ο Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός, ο εκπρόσωπος του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, ευρωβουλευτής Εμμανουήλ Φράγκος, οι υφυπουργοί Κώστας Γκιουλέκας, Σταύρος Καλαφάτης, Έλενα Ράπτη, Άννα Ευθυμίου, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο μητροπολίτης Φιλόθεος, βουλευτές, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, βουλευτές, πρόξενοι κ.ά.

