28.10.2025 13:18

Πάτρα: Σοβαρό επεισόδιο οπαδικής βίας στα Ζαρουχλέικα – 17χρονος μαχαίρωσε στον λαιμό συνομίληκό του

28.10.2025 13:18
maxairoma_anilikoi_2810_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Σοβαρό επεισόδιο οπαδικής βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Πάτρα.

Μάλιστα ένας εκ των δύο που συνεπλάκησαν τραυματίστηκε από μαχαίρι στο λαιμό, ύστερα από πλήγμα που του προκάλεσε ο άλλος ανήλικος στη διάρκεια του επεισοδίου.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, Όλα έγιναν στις 23:30 στην οδό Ζαφειράκη στα Ζαρουχλέικα. Ο ένας 17χρονος ανήλικος υποστηριχτής του Ολυμπιακού, πλησίασε έναν συνομήλικό του Παναθηναϊκό και άρχισαν να λογοφέρνουν για οπαδικούς λόγους. Ακολούθησε συμπλοκή με αποτέλεσμα ο πρώτος να βγάλει μαχαίρι και να χτυπήσει με αυτό το θύμα στο λαιμό, ενώ στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Το θύμα διακομίστηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Ζαρουχλεΐκων, για τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι γιατροί άμεσα ενημέρωσαν την Αστυνομία και ξεκίνησαν άμεσα οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών κατάφεραν πολύ σύντομα να τον ταυτοποιήσουν και σήμερα, λίγο μετά τις 11:00, τον συνέλαβαν. Μαζί του συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο 17χρονος κατηγορείται για πρόκληση σκοπούμενης σωματικής βράβης και παράβαση του Νόμου περί όπλων και του Αθλητικού Νόμου.

