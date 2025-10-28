28η Οκτωβρίου: Η απογείωση των τεσσάρων Mirage από την Τανάγρα – Εντυπωσιακοί σχηματισμοί των Rafale στη Θεσσαλονίκη (videos)

Εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες από τη στιγμή της απογείωσης των τεσσάρων γαλλικών μαχητικών Mirage από την 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα, κατά τις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου.

Τα εμβληματικά αεροσκάφη, με εξαιρετικές επιδόσεις σε αποστολές αναχαίτησης και κρούσεις, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνική αεράμυνας για δεκαετίες.

Η «αιχμή του δόρατος» της αεροπορικής ισχύος της χώρας, τα αεροσκάφη Rafale συμμετείχαν στον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Τέσσερα πολεμικά αεροσκάφη Rafale πέταξαν με σχηματισμούς στον ουρανό της συμπρωτεύουσας προσφέροντας ένα εκπληκτικό θέμα, ταυτόχρονα με συγκίνηση και υπερηφάνεια.

Πρόκειται για τα πιο προηγμένα αεροσκάφη της Πολεμικής Aεροπορίας.

Παράλληλα, στο πλαίσο των παρελάσεων πέταξε και το καταδιωκτικό, Spitfire harvard, το κύριο εκπαιδευτικό της ελληνικής αεροπορίας μέχρι το 1969.

Παρέλασαν επίσης μη επανδρωμένα και αυτόνομα ελικόπτερα, καθώς και UAVs και κάθετης απογείωσης drones που αξιοποιούν δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.

