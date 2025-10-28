search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 19:36
ΕΛΛΑΔΑ

28.10.2025 11:46

28η Οκτωβρίου: Τα άλογα έκλεψαν την παράσταση στην παρέλαση της Εύβοιας (videos)

evia_aloga_parelasi_2810_1920-1080_new
credit: evima.gr

Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η παρέλαση της Καρύστου στην Εύβοια, που ξεχωρίζει για τη μεγαλοπρέπεια και τη μοναδικότητά της.

Όπως αναφέρει το evima.gr, η δοξολογία τελέστηκε το πρωί με κάθε επισημότητα, ενώ ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων προς τιμήν των ηρώων του ’40. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στον παραλιακό δρόμο της Καρύστου για να παρακολουθήσει από κοντά την εντυπωσιακή στρατιωτική και μαθητική παρέλαση.

Η έναρξη έγινε με τους έφιππους του Ιππικού Συλλόγου Καρύστου «Φίλιπποι», οι οποίοι έκλεψαν την παράσταση, χαρίζοντας ξεχωριστές εικόνες συγκίνησης και υπερηφάνειας. Παρόντες στις εκδηλώσεις ήταν ο δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών.

Θερμό χειροκρότημα απέσπασαν και οι μαθητές των σχολείων της Καρύστου και των Στύρων, που παρέλασαν με περηφάνια τιμώντας το ιστορικό «ΟΧΙ».

