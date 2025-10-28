search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 11:02
ΕΛΛΑΔΑ

28.10.2025 09:57

Διάσωση 57 μεταναστών τα ξημερώματα, νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας – Επέβαιναν σε λέμβο

28.10.2025 09:57
LIMENIKO NEW

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 57 μεταναστων.

Οι μεταναστες επέβαιναν σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 11 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας.

Οι διασωθέντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου αναμένεται να τους παρασχεθεί ιατρική φροντίδα και τα απαραίτητα μέσα υποστήριξης.

Διαβάστε επίσης

28 Οκτωβρίου – «Δεν βρήκα ποτέ που θάψαν τον πατέρα μου»: Η σπαρακτική αφήγηση 95χρονου για τον πόλεμο – Το μήνυμα για τη Γάζα (Video)

Άγνωστος Στρατιώτης: Πώς και πότε ελήφθη η απόφαση ανέγερσης – Η διαχρονική ιστορία του εθνικού μνημείου

Τύρναβος: Άνδρας απειλούσε με μαχαίρι την οικογένειά του – Επιτέθηκε και τραυμάτισε τρεις αστυνομικούς

climate central (1)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Climate Central: Η κλιματική αλλαγή περιορίζει το περιθώριο ρεκόρ στους Μαραθώνιους

KWSTIS XATZHDAKIS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χατζηδάκης: Συγκίνηση και περηφάνια για τον πατέρα του που τραυματίστηκε στο ελληνοαλβανικό μέτωπο

ANTONIS_SAMARAS_1909
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντώνης Σαμαράς για 28η Οκτωβρίου: «Πριν 85 χρόνια ο λαός είπε ΟΧΙ στην υποταγή»

denisi (1)
LIFESTYLE

Κρατερός Κατσούλης σε Μιμή Ντενίση: «Τώρα που έχεις χωρίσει, τα λέμε πιο άνετα» (Video)

papathoma-new
LIFESTYLE

Θεοφανία Παπαθωμά: «Τα βρίσκω πολύ καλύτερα με τα παιδιά απ’ ότι με τους μεγάλους»

Kazuo-Okada-1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Kazuo Okada: Ο δισεκατομμυριούχος που αναγκάστηκε να «βγάλει στο σφυρί» αμύθητης αξίας έργα τέχνης για να πληρώσει δικηγόρους

routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

georgiasdis_tsimtsili
MEDIA

Νίκος Γεωργιάδης: «Δεν θα ήθελα να συνεργαστώ ποτέ ξανά με τον Γιώργο Λιάγκα» - Το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το νέο σύστημα ΦΠΑ της ΑΑΔΕ υπόσχεται έσοδα αλλά επιβαρύνει τις μικρές επιχειρήσεις

opekepe_kaimakamis_0910_1920-1080_2_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παραιτήθηκε ο... επιδοτούμενος αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καϊμακάμης - Για εξόφθαλμη ομολογία σύγκρουσης συμφερόντων μιλά η αντιπολίτευση

