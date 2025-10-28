search
28.10.2025 08:57

Τύρναβος: Άνδρας απειλούσε με μαχαίρι την οικογένειά του – Επιτέθηκε και τραυμάτισε τρεις αστυνομικούς

28.10.2025 08:57
peripoliko new

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στον Τύρναβο, όταν άνδρας που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα απειλούσε τα μέλη της οικογένειάς του μέσα στο σπίτι τους, κρατώντας μαχαίρι, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με το TirnavosPress.gr, κατά την επέμβαση των αστυνομικών για να αφοπλίσουν τον άνδρα σε περιοχή του Τυρνάβου, προκλήθηκε άγρια συμπλοκή, στη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκαν τρεις αστυνομικοί.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και είναι καλά στην υγεία τους.

Ο άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με τις ίδιες πηγές είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές και πρόσφατα είχε αποφυλακιστεί, συνελήφθη μετά από ένταση που διήρκεσε αρκετή ώρα.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η κόρη του φέρεται να αντιστάθηκε στις αρχές και να εξύβρισε τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και εκείνη.

Πατέρας και κόρη κρατούνται στο Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου, ενώ προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας.

dionisis-savopoulos-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Διονύσης Σαββόπουλος: Ο γιος του Ρωμανός ανέβασε το συγκινητικό βίντεο από την τελευταία του συναυλία (Video)

syntagma_main
ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Με «ζώνη ασφαλείας» γύρω από τον Άγνωστο Στρατιώτη η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα (Photos)

LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διάσωση 57 μεταναστών τα ξημερώματα, νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας – Επέβαιναν σε λέμβο

xania drastis pyrovolismoi 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στον εισαγγελέα ο 23χρονος που φέρεται να σκότωσε τον ξάδελφό του στο Έλος Κισσάμου (Video)

arkouda new
ΚΟΣΜΟΣ

Αρκούδες «εισβάλλουν» σε πόλεις της Ιαπωνίας: 10 νεκροί από την αρχή του χρόνου – Οι κάτοικοι ζητούν βοήθεια από τον στρατό

Kazuo-Okada-1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Kazuo Okada: Ο δισεκατομμυριούχος που αναγκάστηκε να «βγάλει στο σφυρί» αμύθητης αξίας έργα τέχνης για να πληρώσει δικηγόρους

routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

georgiasdis_tsimtsili
MEDIA

Νίκος Γεωργιάδης: «Δεν θα ήθελα να συνεργαστώ ποτέ ξανά με τον Γιώργο Λιάγκα» - Το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το νέο σύστημα ΦΠΑ της ΑΑΔΕ υπόσχεται έσοδα αλλά επιβαρύνει τις μικρές επιχειρήσεις

giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

