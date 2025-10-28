28η Οκτωβρίου: Με «ζώνη ασφαλείας» γύρω από τον Άγνωστο Στρατιώτη η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα (Photos/Video)

Σε κλίμα πολιτικής πόλωσης πραγματοποιούνται σήμερα οι εορταστικές εκδηλώσεις για τη εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, εν μέσω σφοδρής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για τη μαθητική παρέλαση της Αθήνας περιλαμβάνει ιδιαίτερα αυξημένα αστυνομικά μέτρα.

Άνδρες και γυναίκες αστυνομικοί βρίσκονται περιμετρικά του χώρου όπου έχουν γραφτεί τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών, απαγορεύοντας την πρόσβαση σε όλους καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέλασης.

Δηλωτικές είναι οι εικόνες από την περιοχή του Συντάγματος, όπου έχουν επιστρατευτεί αστυνομικοί που περιφρουρούν το μνημείο, κλούβες και κιγκλιδώματα.

Στην Αττική, στις 10 το πρωί άρχισε η Δοξολογία στον Καθεδρικό (Μητροπολιτικό) Ιερό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερωνύμου, ενώ σε λίγη ώρα θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 11:00 ενώπιον της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού.

Οι επίσημοι θα λάβουν τις θέσεις τους στις εξέδρες που έχει στηθεί από τις προηγούμενες ημέρες, δεξιά και αριστερά από το σημείο που είναι γραμμένα τα ονόματα των νεκρών των Τεμπών.

Μαρινάκης: Θα δείτε να εφαρμόζεται το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ

«Η Ελληνική Αστυνομία στο κομμάτι της προστασίας της συγκεκριμένης ιερής περιοχής έχει ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο, που θα το δούμε να ξεδιπλώνεται τις αμέσως προσεχείς ημέρες. Δεν θα αργήσει δηλαδή. Πάντοτε, με τις προτεραιότητες που θέτει η Αστυνομία, δηλαδή με την κλιμάκωση που η ίδια θεωρεί, ότι πρέπει να έχει στις ενέργειές της, ούτως ώστε να αποφευχθούν και ενέργειες προβοκάτσιας», είχε δηλώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Όμως είμαι σαφής, για να μην κρύβουμε τα λόγια μας. Ο νόμος θα εφαρμοστεί. Έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία. Η Ελληνική Αστυνομία έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Δεν θα εξαιρείται κανείς. Η παρουσία εκεί κανενός δεν απαγορεύεται, αλλά οποιαδήποτε συγκέντρωση ξεπερνάει τον σκοπό για τον οποίο βρίσκεται εκεί το ιερό αυτό μνημείο: συλλαλητήρια, οι διάφοροι δήθεν αλληλέγγυοι, οι οποίοι στέκονται δίπλα σε πονεμένους ανθρώπους για να κάνουν την επαναστατική τους γυμναστική, ενέργειες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το Ιερό Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, δεν θα είναι επιτρεπτές σε καμία περίπτωση από την Ελληνική Αστυνομία. Το ξαναλέω, όλα αυτά θα τα δούμε τις αμέσως προσεχείς ημέρες να εφαρμόζονται», πρόσθεσε, μεταξύ άλλων.

