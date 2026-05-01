Το Ιράν χαλαρώνει τους όρους για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ – Αποσύρει από το τραπέζι την άρση αποκλεισμού των Στενών

Το Ιράν υπέβαλε στην Ουάσινγκτον μια νέα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, προσφέροντας νύξεις συμβιβασμού σε μια προσπάθεια αναβίωσης των συνομιλιών για τον τερματισμό μιας αδιεξόδου που αποδεικνύεται δαπανηρό για την οικονομία του.

Ωστόσο, οι δύο πλευρές παραμένουν σε μεγάλη απόσταση στα ουσιαστικά ζητήματα της επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ και του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, κάτι που αποτελεί ένδειξη ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχίσουν να είναι εντατικές.

«Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτήν», δήλωσε ο Πρόεδρος Τραμπ στους δημοσιογράφους την Παρασκευή. «Θα δούμε τι θα συμβεί».

Η νέα ιρανική πρόταση κάνει ένα βήμα προς τις ΗΠΑ, προσφέροντας να συζητήσει τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, ταυτόχρονα με τις εγγυήσεις των ΗΠΑ για τον τερματισμό των επιθέσεών της και την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες.

Το Ιράν προηγουμένως ήθελε οι ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό τους ως προϋπόθεση για συνομιλίες και να συμφωνήσουν σε όρους για τον τερματισμό του πολέμου πριν από τις συζητήσεις για τη μελλοντική διαχείριση των στενών και το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Η νέα πρόταση προβλέπει στη συνέχεια τη συζήτηση των ζητημάτων γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Το Ιράν έχει δηλώσει στους μεσολαβητές ότι θα είναι έτοιμο να καθίσει για συνομιλίες στο Πακιστάν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, εάν η Ουάσινγκτον είναι ανοιχτή στη νέα πρόταση, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

«Νομίζω ότι ευθυγραμμίζει τα κίνητρα όλων, επειδή τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν θα λάβουν κάποια περιορισμένη οικονομική ανακούφιση, και αναβάλλεις ζητήματα που έχουν αποδειχθεί πολύ πιο δύσκολα και χρονοβόρα», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Νίφου , πρώην ανώτερος διαπραγματευτής των ΗΠΑ με την Τεχεράνη, τώρα στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν ότι η χώρα υπέβαλε νέα πρόταση στους μεσολαβητές και δήλωσε ότι είναι πρόθυμη να επιστρέψει στη διπλωματία εάν οι ΗΠΑ χαλαρώσουν τη ρητορική τους.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό των λεπτομερειών της πρότασής του. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να τις συζητήσει.

«Δεν περιγράφουμε λεπτομερώς ιδιωτικές διπλωματικές συνομιλίες. Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για να διασφαλίσουν τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι.

Η τελευταία διπλωματική ώθηση έρχεται μετά από αδιέξοδο κατά το οποίο το Ιράν αρνήθηκε να στείλει μια διαπραγματευτική ομάδα σε έναν αναμενόμενο δεύτερο γύρο συνομιλιών στο Πακιστάν την περασμένη εβδομάδα και οι δύο πλευρές εντάχθηκαν σε μια οικονομική μάχη φθοράς στα ύδατα γύρω από το Ιράν.

Η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά κλείσει το Στενό του Ορμούζ εδώ και εβδομάδες, πραγματοποιώντας επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και άλλα πλοία, εμποδίζοντας την πρόσβαση στον αγωγό για το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου.

Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ επέβαλαν τον περασμένο μήνα αποκλεισμό σε ιρανικά λιμάνια και πλοία σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την κύρια πηγή εσόδων της Τεχεράνης από το εξωτερικό και να την αναγκάσουν να υποχωρήσει στις συνομιλίες

Ο Τραμπ έχει πει στους βοηθούς του να προετοιμαστούν για έναν εκτεταμένο αποκλεισμό του Ιράν, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Οι αντιμαχόμενες πιέσεις στα στενά έχουν περιορίσει τις εξαγωγές και τις εισαγωγές του Ιράν, αλλά έχουν διατηρήσει τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου Brent υψηλά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Η Τεχεράνη έχει δηλώσει ότι δεν είναι διατεθειμένη να προσφέρει σημαντικούς συμβιβασμούς στο πυρηνικό της πρόγραμμα. Σε πρόταση που υπέβαλε το περασμένο Σαββατοκύριακο, ανέφερε ότι θα διαπραγματευτεί τον πυρηνικό της φάκελο μόνο όταν όλα τα άλλα ζητήματα γύρω από το στενό και το τέλος του πολέμου θα έχουν κλείσει.

Οι ΗΠΑ θέλουν το Ιράν να σταματήσει τον εμπλουτισμό πυρηνικών καυσίμων για έως και 20 χρόνια και να παραδώσει το απόθεμά του σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού. Το Ιράν έχει αντιταχθεί σε μια αναστολή αυτής της διάρκειας.

Παρά την αντιπαράθεση, και οι δύο πλευρές συνέχισαν να ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω μιας σειράς ενδιάμεσων φορέων, όπως το Πακιστάν, το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία. Καμία πλευρά δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο συνομιλιών, αν και οι ελπίδες για μια συνάντηση ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν το περασμένο Σαββατοκύριακο διαψεύστηκαν. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ταξίδεψε δύο φορές στο Ισλαμαμπάντ, αλλά ο Τραμπ ακύρωσε την αποστολή των κορυφαίων βοηθών του αφού η Τεχεράνη δεν επιβεβαίωσε ότι ήταν πρόθυμοι να συναντηθούν.

Την Παρασκευή, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ προειδοποίησε τους πλοιοκτήτες να μην πληρώνουν διόδια στο Ιράν για ασφαλή διέλευση από το στενό απευθείας ή μέσω άτυπων ανταλλαγών ή πληρωμών σε είδος μέσω δωρεών σε ιρανικούς οργανισμούς όπως η Ιρανική Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου.

