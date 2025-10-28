search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 16:41
ΕΛΛΑΔΑ

28.10.2025 11:55

Ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα – Τα βλέμματα Άγνωστο Στρατιώτη (Photos/Videos)

28.10.2025 11:55
parelasi_main

Ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας, για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, με τα βλέμματα όλων να είναι στραμμένα στον υπό αστυνομικό κλοιό Άγνωστο Στρατιώτη.

Αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητριών από όλα τα σχολεία του δήμου Αθηναίων παρέλασαν στο κέντρο της πόλης, περνώντας μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και το ελληνικό Κοινοβούλιο, συνοδεία της φιλαρμονικής ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων.

Την παρέλαση παρακολούθησε πλήθος κόσμου, καθώς επίσης και εκπρόσωποι της πολιτικής, θρησκευτικής, στρατιωτικής και πολιτειακής ηγεσίας του τόπου.

Επιπλέον, στην παρέλαση συμμετείχαν η ομάδα των Special Olympics, το Λύκειο Ελληνίδων, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.

Η κυκλοφορία στους δρόμους του κέντρου της πόλης αποκαθίσταται σταδιακά.

Η ανάκρουση του εθνικού ύμνου και η κατάθεση στεφάνων

Της παρέλασης προηγήθηκε η ανάκρουση του εθνικού ύμνου και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μεταξύ άλλων από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, την αναπληρώτρια Περιφερειάρχη Αττικής, Χριστίνα Κεφαλογιάννη και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Με «ζώνη ασφαλείας» γύρω από τον Άγνωστο Στρατιώτη η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα

Υπενθυμίζεται πως η μαθητική παρέλαση πραγματοποιείται με ιδιαίτερα αυξημένα αστυνομικά μέτρα.

Άνδρες και γυναίκες αστυνομικοί βρίσκονται περιμετρικά του χώρου όπου έχουν γραφτεί τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών, απαγορεύοντας την πρόσβαση σε όλους καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέλασης.

Δηλωτικές είναι οι εικόνες από την περιοχή του Συντάγματος, όπου έχουν επιστρατευτεί αστυνομικοί που περιφρουρούν το μνημείο, κλούβες και κιγκλιδώματα.

Οι επίσημοι έχουν λάβει τις θέσεις τους στις εξέδρες που έχουν στηθεί από τις προηγούμενες ημέρες, δεξιά και αριστερά από το σημείο που είναι γραμμένα τα ονόματα των νεκρών των Τεμπών.

28η Οκτωβρίου: Δείτε LIVE τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

Χανιά: Στον εισαγγελέα ο 23χρονος που φέρεται να σκότωσε τον ξάδελφό του στο Έλος Κισσάμου (Video)

28 Οκτωβρίου – «Δεν βρήκα ποτέ που θάψαν τον πατέρα μου»: Η σπαρακτική αφήγηση 95χρονου για τον πόλεμο – Το μήνυμα για τη Γάζα (Video)

