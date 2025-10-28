search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 17:49
28.10.2025 11:57

Χανιά: «Ούτε τον έβρισε ούτε τον χαστούκισε, σήμερα τον κηδεύω χωρίς μία συγγνώμη» λέει η κόρη του 52χρονου

28.10.2025 11:57
thessaloniki_astynomia_2908_1920-1080_new
Φωτογραφία αρχείου

«Ο πατέρας μου δεν πείραξε κανέναν από αυτούς – σήμερα τον κηδεύω χωρίς μια συγγνώμη», λέει η κόρη του 52χρονου κτηνοτρόφου, τον οποίο πυροβόλησε ο 23χρονος ανιψιός του το απόγευμα της Κυριακής σε γλέντι στην Κίσσαμο, στα Χανιά.

Μουδιασμένη παραμένει η τοπική κοινωνία μετά το αιματηρό επεισόδιο στο Έλος Κισσάμου, με αρκετούς κατοίκους να φοβούνται μην ξεσπάσει νέα βεντέτα στο χωριό.

Την ίδια ώρα, κλειστά παραμένουν τα στόματα για το τι ακριβώς συνέβη στο γλέντι και αν το θύμα με τον θύτη είχαν προηγούμενα.

Διαψεύδει η κόρη του θύματος τα περί χαστουκιού

«Ο μπαμπάς μου δεν τον είχε πειράξει ποτέ, δεν είχαν καμία σχέση. Δεν είχε διαφορές μαζί τους. Με άλλους είχε διαφωνίες», υποστηρίζει η κόρη του θύματος μιλώντας στο newsit.gr.

Ακόμη, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι ο πατέρας της ξαφνικά έχασε τη ζωή του, ενώ εκείνος δεν τον προκάλεσε.

Ο σύντροφος της κόρης του 52χρονου θύματος ήταν εκείνος που τον είχε πείσει να πάνε στη γιορτή, με την κόρη του να μένει πίσω στο σπίτι.

«Ο σύντροφός μου ήταν μπροστά σε όλο το περιστατικό. Ο πατέρας μου ούτε τον έβρισε ούτε τον χαστούκισε, δεν του έκανε τίποτα. Εκείνος πήγε και τον σκότωσε. Είναι σοκαρισμένος και εκείνος. Με στεναχωρεί ότι ακούγονται πράγματα που δεν ισχύουν για τον πατέρα μου».

«Βεντέτα» ανάμεσα στις δύο οικογένειες

Τη σιωπή της έσπασε και η σύζυγος του 52χρονου θύματος της δολοφονίας στα Χανιά, που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του 23χρονου ξαδέλφου του. Όπως αποκάλυψε η γυναίκα, «βεντέτα» σκέπαζε τις δύο οικογένειες, οι οποίες είχαν να επικοινωνήσουν για πάνω από 10 χρόνια.

Η χήρα τόνισε πως υπήρχε ανέκαθεν έντονο μίσος ανάμεσα στον δράστη και το θύμα της δολοφονίας, για προσωπικές διαφορές (όχι οικονομικούς λόγους), και περιέγραψε ένα άγριο περιστατικό που είχε συμβεί πριν από κάποια χρόνια στο μικρό χωριό των Χανίων, όπου η οικογένεια του 23χρονου έσπασε το σπίτι της μητέρας του 52χρονου, αφού πρώτα την απείλησε.

