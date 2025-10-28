search
28.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

28.10.2025

28η Οκτωβρίου: Υπό το βλέμμα των αγροτοκτηνοτρόφων έγινε η παρέλαση στα Γρεβενά

credit: ertnews.gr

Υπό το βλέμμα των αγροτών και κτηνοτρόφων πραγματοποιήθηκε σήμερα η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στην πόλη των Γρεβενών.

Όπως αναφέρει το ertnews.gr, οι αγρότες έστησαν τη δική τους εξέδρα ακριβώς απέναντι από αυτή των επισήμων και ύψωσαν το πανό τους με την ολοκλήρωση της παρέλασης. Η διαμαρτυρία ήταν ειρηνική σε όλη τη διάρκεια της παρέλασης και μετά την ολοκλήρωση πραγματοποιήθηκε πορεία προς την πλατεία.

Η απόφαση για την κινητοποίηση λήφθηκε σε συνεδρίαση του Αγροτικού Συλλόγου Γρεβενών, στην οποία συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα οποία, όπως τόνισαν, τους οδηγούν εκτός παραγωγής. Συγκεκριμένα τέθηκαν: η καταβολή των επιδοτήσεων που τους οφείλονται, το μεγάλο κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές των προϊόντων, η υποβολή του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) που, όπως υποστήριξαν, πρέπει να καταργηθεί ώστε να ολοκληρωθούν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, τα πρόστιμα της ΕΕ που δεν πρέπει, σύμφωνα με τους ίδιους, να τα πληρώσουν οι αγρότες, οι αποζημιώσεις και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και η προστασία των κτηνοτρόφων από τις ζωονόσους.

Τη συμπαράστασή του στον αγώνα των αγροτών, ενόψει των κινητοποιήσεων που έχουν προγραμματιστεί, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών, σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίασή του, στην οποία επικύρωσε την απόφαση της διοίκησης του αγροτικού συλλόγου και την υιοθέτησε ως ψήφισμα. Μάλιστα, κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να συμμετάσχουν στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας και εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Γρεβενών να καταθέσει το ψήφισμα – απόφαση προς κάθε αρμόδιο όργανο.

Την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις εκπροσώπησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο οποίος στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στην ενότητα που είχε ο ελληνικός λαός το 1940.

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στέλιος Πέτσας: Viral η σημαία … άγνωστης χώρας που ανέβασε τα social media

ΕΛΛΑΔΑ

Μαθήτριες παρέλασαν με καρπούζι στο πουκάμισο – Πώς καθιερώθηκε σε σύμβολο της παλαιστινιακής αντίστασης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει την Τετάρτη το υπουργικό συμβούλιο – Τι περιλαμβάνει η ατζέντα

ΚΟΣΜΟΣ

Αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχειρίας – Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα, η Χαμάς ανέβαλε παράδοση σορού

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ποιοι επίσημοι παρέστησαν στη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Kazuo Okada: Ο δισεκατομμυριούχος που αναγκάστηκε να «βγάλει στο σφυρί» αμύθητης αξίας έργα τέχνης για να πληρώσει δικηγόρους

ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

MEDIA

Νίκος Γεωργιάδης: «Δεν θα ήθελα να συνεργαστώ ποτέ ξανά με τον Γιώργο Λιάγκα» - Το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το νέο σύστημα ΦΠΑ της ΑΑΔΕ υπόσχεται έσοδα αλλά επιβαρύνει τις μικρές επιχειρήσεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

