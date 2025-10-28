Καραμπόλα στην ΕΟ Αθηνών–Λαμίας, στο ύψος της Μεταμόρφωσης – Ταλαιπωρία για τους οδηγούς

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 28/10, στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, μετά από σύγκρουση τεσσάρων Ι.Χ. οχημάτων στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς Λαμία.

Τα τέσσερα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς.

