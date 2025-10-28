search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

28.10.2025 14:09

Καραμπόλα στην ΕΟ Αθηνών–Λαμίας, στο ύψος της Μεταμόρφωσης – Ταλαιπωρία για τους οδηγούς

28.10.2025 14:09
athinon-lamias-kinisi-1

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 28/10, στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, μετά από σύγκρουση τεσσάρων Ι.Χ. οχημάτων στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς Λαμία.

Τα τέσσερα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς.

Διαβάστε επίσης:

28η Οκτωβρίου: «Σήμερα τιμάμε εκείνους που είπαν το “Όχι” πάνω από κάθε φόβο» – Το μήνυμα του πιλότου της ομάδας «ΖΕΥΣ»

28η Οκτωβρίου: Υπό το βλέμμα των αγροτοκτηνοτρόφων έγινε η παρέλαση στα Γρεβενά

Πάτρα: Σοβαρό επεισόδιο οπαδικής βίας στα Ζαρουχλέικα – 17χρονος μαχαίρωσε στον λαιμό συνομίληκό του

elikoptero-vrazilia
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Ελικόπτερο πέφτει σε λίμνη, λίγα μέτρα μακριά από ψαράδες – Σώοι οι δύο επιβάτες (Video)

opla-parelasi
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγαλειώδης η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, εντυπωσίασαν τα νέα όπλα – Από τα συστήματα «Κένταυρος» και «Υπερίων» στην «Ασπίδα του Αχιλλέα»

xristos-kougias_2810_1920-1080_new
LIFESTYLE

Χρίστος Κούγιας: Η συγκινητική ανάρτησή του για τους οκτώ μήνες από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια (photo)

METRO2
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας – Άνοιξε ο σταθμός μετρό στο Σύνταγμα

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη – Γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της (Video)

Kazuo-Okada-1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Kazuo Okada: Ο δισεκατομμυριούχος που αναγκάστηκε να «βγάλει στο σφυρί» αμύθητης αξίας έργα τέχνης για να πληρώσει δικηγόρους

routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

georgiasdis_tsimtsili
MEDIA

Νίκος Γεωργιάδης: «Δεν θα ήθελα να συνεργαστώ ποτέ ξανά με τον Γιώργο Λιάγκα» - Το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το νέο σύστημα ΦΠΑ της ΑΑΔΕ υπόσχεται έσοδα αλλά επιβαρύνει τις μικρές επιχειρήσεις

giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

