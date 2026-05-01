Αθήνα: 58χρονος επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί 42 εκατοστών σε άλλο οδηγό

Στη σύλληψη ενός 58χρονου προχώρησε η Αστυνομία, έπειτα από επεισόδιο μεταξύ οδηγών ΙΧ που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/4) στο κέντρο της Αθήνας.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τις 4.00 το απόγευμα στην οδό Θοδωρή Δηλιγιάννη, όπου, έπειτα από διαπληκτισμό, ο 58χρονος επιτέθηκε σε 38χρονο οδηγό χρησιμοποιώντας γαλλικό κλειδί μήκους περίπου 42 εκατοστών.
Ο 58χρονος συνελήφθη, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και για πρόκληση σωματικών βλαβών.
