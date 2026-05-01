Εργατική Πρωτομαγιά – Σκοπευτήριο Καισαριανής: Άφησαν κόκκινα γαρύφαλλα και τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων

Λουλούδια και στεφάνια για τους εκτελεσθέντες κομμουνιστές άφησαν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής πολιτικοί και αγωνιστές ανήμερα της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Στο μνημείο των εκτελεσθέντων κομμουνιστών τοποθετήθηκαν κόκκινα γαρύφαλλα και οι φωτογραφίες των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τις κατοχικές δυνάμεις την Πρωτομαγιά του 1944, οι οποίες πωλήθηκαν από Βέλγο συλλέκτη και είναι στην κατοχή του ελληνικού Δημοσίου.

Στο Σκοπευτήριο βρέθηκαν από νωρίς το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης που κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο, ενώ ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, άφησε ένα κόκκινο λουλούδι στον τοίχο των εκτελέσεων.

«Βρισκόμαστε και φέτος, εδώ, στον μαρτυρικό τόπο του Σκοπευτηρίου της Καισαριανής. Εδώ όπου πριν από 82 χρόνια 200 Έλληνες πατριώτες στάθηκαν απέναντι στα όπλα των ναζί και θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας», ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επισήμανε: «φέτος, όμως, είναι μια ιδιαίτερη επέτειος». «Φέτος», πρόσθεσε, «υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δέος γιατί είδε το φως της δημοσιότητας ένα μοναδικό φωτογραφικό ντοκουμέντο, που αποτυπώνει μία από τις σημαντικότερες στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Αποτυπώνει τον ηρωισμό στα πρόσωπα των 200 Ελλήνων».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «Εργατική Πρωτομαγιά σημαίνει αγώνας, αλληλεγγύη και ευθύνη». «Πρέπει καθημερινά να τα κάνουμε πράξη και τα τρία για να πετύχουμε μία κοινωνία πιο δίκαιη με σεβασμό των εργασιακών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μια κοινωνία με ελπίδα και προοπτική για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα και ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές», υπογράμμισε.

Παρούσα και ήταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Διαβάστε επίσης:

