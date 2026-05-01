search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 14:05
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

Εργατική Πρωτομαγιά – Σκοπευτήριο Καισαριανής: Άφησαν κόκκινα γαρύφαλλα και τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων

kaisariani protomagia (1)

Λουλούδια και στεφάνια για τους εκτελεσθέντες κομμουνιστές άφησαν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής πολιτικοί και αγωνιστές ανήμερα της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Στο μνημείο των εκτελεσθέντων κομμουνιστών τοποθετήθηκαν κόκκινα γαρύφαλλα και οι φωτογραφίες των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τις κατοχικές δυνάμεις την Πρωτομαγιά του 1944, οι οποίες πωλήθηκαν από Βέλγο συλλέκτη και είναι στην κατοχή του ελληνικού Δημοσίου.

Στο Σκοπευτήριο βρέθηκαν από νωρίς το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης που κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο, ενώ ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, άφησε ένα κόκκινο λουλούδι στον τοίχο των εκτελέσεων.

«Βρισκόμαστε και φέτος, εδώ, στον μαρτυρικό τόπο του Σκοπευτηρίου της Καισαριανής. Εδώ όπου πριν από 82 χρόνια 200 Έλληνες πατριώτες στάθηκαν απέναντι στα όπλα των ναζί και θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας», ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επισήμανε: «φέτος, όμως, είναι μια ιδιαίτερη επέτειος». «Φέτος», πρόσθεσε, «υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δέος γιατί είδε το φως της δημοσιότητας ένα μοναδικό φωτογραφικό ντοκουμέντο, που αποτυπώνει μία από τις σημαντικότερες στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Αποτυπώνει τον ηρωισμό στα πρόσωπα των 200 Ελλήνων».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «Εργατική Πρωτομαγιά σημαίνει αγώνας, αλληλεγγύη και ευθύνη». «Πρέπει καθημερινά να τα κάνουμε πράξη και τα τρία για να πετύχουμε μία κοινωνία πιο δίκαιη με σεβασμό των εργασιακών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μια κοινωνία με ελπίδα και προοπτική για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα και ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές», υπογράμμισε.

Παρούσα και ήταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hydroponic-cannabis
ΕΛΛΑΔΑ

donald_trump_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

skotia dolofonia mitera (1)
ΚΟΣΜΟΣ

sillipsi_xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

tsamis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papastavrou- arvanitis- lazaridis- dendias- new
ΚΑΛΧΑΣ

anna maria foto
ΥΓΕΙΑ

albaffo
CUCINA POVERA

pao neigel
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

LIFESTYLE

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

