Η ΕΕ απέτυχε να συμφωνήσει για κυρώσεις στον ακροδεξιό υπουργό του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για κυρώσεις κατά του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, Κάγια Κάλας.

«Πολλά κράτη μέλη έχουν επίσης προτείνει την επιβολή κυρώσεων στον υπουργό Μπεν-Γκβιρ, αλλά δεν επιτεύχθηκε συναίνεση επί του θέματος», δήλωσε η Κάλας τη Δευτέρα.

Η κίνηση αυτή ήρθε μετά την καταδίκη του Μπεν-Γκβιρ από τις δυτικές κυβερνήσεις για την ανάρτηση ενός βίντεο στο οποίο ο ίδιος χλευάζει ακτιβιστές που σχεδίαζαν να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, καθώς ήταν καθηλωμένοι στο έδαφος.

Πολλοί ακτιβιστές ανέφεραν ότι ξυλοκοπήθηκαν, κακοποιήθηκαν σεξουαλικά, απήχθησαν και βασανίστηκαν από δυνάμεις ασφαλείας υπό την εξουσία του Μπεν-Γκβιρ.

Η Γαλλία απαγόρευσε στον Μπεν-Γκβιρ την είσοδο στο έδαφός της τον Μάιο, ενώ Ιταλοί εισαγγελείς έχουν ξεκινήσει έρευνα εναντίον του.

Διαβάστε επίσης:

Στο επίκεντρο της Συνόδου της G7 η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Στο Εβιάν και ο Τραμπ (Photos)

Οι Αυστραλοί αγρότες παλεύουν με τα… ποντίκια: Πετάγονται από παντού, βρίσκονται στα χωράφια, στους τοίχους, στα… κρεβάτια

Φοιτητές αποχώρησαν από την ομιλία του CEO της Google φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης (Video)