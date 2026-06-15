Φοιτητές αποχώρησαν από την ομιλία του CEO της Google φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης (Video)

Από αντιδράσεις συνοδεύτηκε η ομιλία του διευθύνοντα συμβούλου της Google Σούνταρ Πιτσάι στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.

Ο Πιτσάι απηύθυνε τον χαιρετισμό στην αποφοίτηση της τάξης του 2026. Λίγο αφότου ξεκίνησε την ομιλία του περίπου 200 φοιτητές άρχισαν να αποχωρούν φωνάζοντας «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

H Google είναι μία από τις εταιρείες τεχνολογίας που συνεργάζονται με τον ισραηλινό στρατό, παρέχοντας υπηρεσίες cloud και τεχνητής νοημοσύνης.

Οι φοιτητές διοργάνωσαν τη δική του τελετή αποφοίτησης με κεντρικό ομιλητή τον Παλαιστίνιο ακτιβιστή, που συνελήφθη από τους πράκτορες του ICE, Μαχμούντ Χαλίλ.

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