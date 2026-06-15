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15.06.2026 17:48

«Το Σόι σου»- Μουντιάλ σκορ τηλεθέασης 1-0 την Παρασκευή (12/6)

15.06.2026 17:48
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Το Παρασκευάτικo- νέο- επεισόδιο της σειράς «Το Σόι σου»… κέρδισε σε τηλεθέαση το μουντιαλικό Καναδάς-Βοσνία αλλά και κάθε άλλο πρόγραμμα της ημέρας συγκεντρώνοντας τις περισσότερες τηλεπροτιμήσεις, σύμφωνα με τη Nielsen.

Στην τρίτη θέση του Top 10 της ημέρας πλασαρίστηκε η «Γη της ελιάς» ημέρα κατά την οποία σε παραθαλάσσια τοποθεσία της ανατολικής Αττικής πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία γυρίσματα της σειράς.

Το «Σόι σου» ως συνήθως είχε διπλή εμφάνιση καθώς το επαναληπτικό επεισόδιο ήταν τέταρτη επιλογή των τηλεθεατών

Στα αξιοσημείωτα της ημέρας η διάκριση της μεσημεριανής εκπομπής «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 η οποία ξεπέρασε το ενημερωτικό «Live news» και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega.

Κυρίαρχοι στις προτιμήσεις των τηλεθεατών παρέμειναν οι Alpha και Mega, οι οποίοι εναλλάσσονταν στην πρώτη θέση από την αρχή της προηγούμενης εβδομάδας. Εν τέλει το μεταξύ τους σκορ διαμορφώθηκε στο 2-3 υπερ του Mega με την πρωτιά της Παρασκευής.

Κόσμος συγκεντρώθηκε στα κανάλια της ΕΡΤ λόγω μεταδόσεων είτε μπάσκετ είτε ποδοσφαίρου

Την Παρασκευή ήταν σειρά της ΕΡΤ2Σπορ λόγω Μουντιάλ (Καναδάς- Βοσνία) να «χτυπήσει» 6% μερίδιο τηλεθέασης. Μια ημέρα νωρίτερα η ΕΡΤ1 απέσπασε μερίδιο 7,4% στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.

Ο ΑΝΤ1 κρατήθηκε τρίτος, την δυναμική του οποίου όμως προσέγγισε το Star, ενώ το Open υποχώρησε σημαντικά λόγω των πιέσεων που αναπτύχθηκαν στον ανταγωνισμό.

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