Μακρόν: Η ναυτική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ μπορεί να αναπτυχθεί εντός ημερών – Ξεκάθαρο «όχι» από το Ιράν

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Γαλλία και οι σύμμαχοί της θα είναι έτοιμοι να αναπτύξουν μια αποστολή εντός ημερών για την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ, εάν επιβεβαιωθεί η εκεχειρία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Μιλώντας σε συνέντευξή του στον γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TF1, ο Μακρόν δήλωσε ότι το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle θα μπορούσε να αναπτυχθεί «σε δύο έως τρεις ημέρες» για να περιπολεί το στενό, μετά την «επιβεβαίωση» μιας συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

«Είμαστε έτοιμοι… ήδη από αύριο μπορούμε να έχουμε μαχητικά αεροσκάφη για αποστολές επιτήρησης, μια φρεγάτα στην περιοχή αύριο, και το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, δυνατότητες εκκαθάρισης ναρκοπεδίων και όλα όσα συνοδεύουν το Charles de Gaulle εντός δύο, τριών ημερών», είπε.

Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ηγούνται των προσπαθειών για τη συγκρότηση μιας ναυτικής αποστολής με στόχο την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ, μιας βασικής πλωτής οδού για τις παγκόσμιες παραδόσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, μόλις σταματήσουν οι μάχες.

«Έχουμε δημιουργήσει μια αποστολή με τους Βρετανούς, συμμετέχουν πολλά έθνη, είμαστε έτοιμοι να δράσουμε πολύ γρήγορα», δήλωσε ο Μακρόν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7 στο Εβιάν-λε-Μπεν, όπου οι ηγέτες συγκεντρώνονται τη Δευτέρα για τριήμερες συνομιλίες.

Την Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μια συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ. Ωστόσο, η συμφωνία δεν αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μεταγενέστερο στάδιο, και υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το εάν οι Ιρανοί θέλουν να επιβάλουν ένα σύστημα διοδίων στο στενό.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι οι χώρες πρέπει να είναι «σε εγρήγορση» και ότι πολλά εξαρτώνται από τις συζητήσεις με το Ιράν και τις ΗΠΑ.

«Υπερασπιζόμαστε το διεθνές δίκαιο και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να μην υπάρχουν διόδια» στην πλωτή οδό.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε τη συμφωνία με το Ιράν «μια εξαιρετικά σημαντική στιγμή» και δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία θα μπορούσαν να «παίξουν τον ρόλο τους» βοηθώντας τα πλοία να διασχίσουν το στενό.

Ο Στάρμερ δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη της αποστολής.

Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η Τεχεράνη δεν είναι πρόθυμη.

‘Εντονη αντίθεση

Διπλωμάτες λένε ότι το Ιράν έχει εκφράσει έντονη αντίθεση σε οποιαδήποτε ξένη στρατιωτική παρουσία στο στενό και θα μπορούσε να επιδιώξει να επιβάλει τέλη διέλευσης στη ναυτιλία – μια κόκκινη γραμμή για τις ευρωπαϊκές δυνάμεις.

«Οποιαδήποτε παρουσία ξένων χωρών, είτε για την προστασία της ναυτιλίας είτε για την απομάκρυνση ναρκών, είναι απαράδεκτη… Αυτό είναι ένα τέχνασμα για να φέρουν ναυτικές δυνάμεις στο στενό και δεν θα γίνει αποδεκτό», δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος.

Ένας δεύτερος Ιρανός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει «μηδενική εμπιστοσύνη σε ξένες χώρες» και επέμεινε ότι ο έλεγχος του στενού ανήκει στο Ιράν και, σε κάποιο βαθμό, στο Ομάν.

Παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών μέχρι να υπογραφεί η συμφωνία

Ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών παραμένει σε ισχύ, μέχρι την περάτωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, που είναι προγραμματισμένη για τις 19 Ιουνίου, ανέφερε σήμερα ο αμερικανικός στρατός.

«Ο στρατιωτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων παραμένει σε ισχύ, περιορίζοντας κάθε εισερχόμενη ή εξερχόμενη κίνηση από αυτά τα λιμάνια» αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Μην επιχειρείτε διέλευση μέχρι να δοθούν ρητές οδηγίες», προστίθεται σε αυτό το κείμενο.

Διαβάστε επίσης:

Η ΕΕ απέτυχε να συμφωνήσει για κυρώσεις στον ακροδεξιό υπουργό του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ

Στο επίκεντρο της Συνόδου της G7 η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Στο Εβιάν και ο Τραμπ (Photos)

Ιδού ο… άνθρωπος – σκιά του προέδρου: Μπόρις Επστάιν, ο «ψυχίατρος» και… μυστικοσύμβουλος του Τραμπ