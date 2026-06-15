Ιδού ο… άνθρωπος – σκιά του προέδρου: Μπόρις Επστάιν, ο «ψυχίατρος» και… μυστικοσύμβουλος του Τραμπ

Ο Μπόρις Επστάιν αποτελεί, πλέον, ένα τόσο συνηθισμένο πρόσωπο στον στενό κύκλο του Ντόναλντ Τραμπ, ώστε συμμετέχει ακόμη και σε συσκέψεις στο Οβάλ Γραφείο χωρίς ορισμένοι από τους παριστάμενους να γνωρίζουν την παρουσία του, γράφει το Axios για τον εξ απορρήτων του Αμερικανού προέδρου.

In a White House where proximity to power is power itself, Boris Epshteyn is one of the most influential people in D.C.



"He's like my psychiatrist," Trump has joked about Epshteyn, who offers such enthusiastic support that it's like therapy for POTUS. https://t.co/T2vdFRDoZl June 15, 2026

Ο ανώτερος προσωπικός νομικός σύμβουλος του προέδρου συνομιλεί τόσο συχνά με μαζί του, ώστε ο τελευταίος συχνά τον βάζει σε ανοιχτή ακρόαση κατά τη διάρκεια συναντήσεων, χωρίς να ενημερώνει τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν τη συγκεκριμένη πρακτική και τα οποία επικαλείται το Axios.





Η επιρροή του Επστάιν θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική σε μια κυβέρνηση όπου η εγγύτητα στον πρόεδρο ισοδυναμεί με πολιτική ισχύ. Δεν είναι μόνο ότι ακούει όσα συζητούνται, αλλά και ότι ο ίδιος ο Τραμπ αφουγκράζεται τις συμβουλές του.



«Είναι σαν τον ψυχίατρό μου», έχει πει, αστειευόμενος ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στη συχνότητα των συνομιλιών τους. Σύμφωνα με συνεργάτες του Τραμπ, ο Επστάιν υποστηρίζει, συνήθως, με ενθουσιασμό τις θέσεις και τις απόψεις του, λειτουργώντας σχεδόν ως ψυχολογική ενίσχυση για τον ίδιο τον 80χρονο Ρεπουμπλικανό. Ωστόσο, στον συχνά συγκρουσιακό πολιτικό κόσμο του Αμερικανού προέδρου, τέτοιου είδους δημόσιοι έπαινοι προκαλούν και επικρίσεις. «Είναι κατά 100% ο άνθρωπος που εμψυχώνει και χειροκροτεί τον πρόεδρο», δήλωσε ένας σύμβουλος. «Μερικές φορές γίνεται υπερβολικός».

Παρότι συνήθως δρα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Επστάιν εμφανίστηκε την περασμένη Δευτέρα σε τηλεοπτικό πλάνο, όταν βρέθηκε δίπλα στον Τραμπ κατά τη διάρκεια του τρίτου αγώνα των τελικών του NBA στο Madison Square Garden.





Η δημουργία του αμφιλεγόμενου «ταμείου» των 1,8 δισ. δολαρίων που τελικά «πάγωσε»

Την περασμένη εβδομάδα, οι New York Times και η Wall Street Journal αποκάλυψαν τον ρόλο του στη συμφωνία που οδήγησε στη δημιουργία του ιδιαίτερα αμφιλεγόμενου ταμείου ύψους 1,8 δισ. δολαρίων κατά της «εργαλειοποίησης» των κρατικών θεσμών. Η κυβέρνηση τελικά εγκατέλειψε την πρωτοβουλία έπειτα από αντιδράσεις τόσο από Δημοκρατικούς όσο και από Ρεπουμπλικανούς στο Κογκρέσο.



Ως κορυφαίος προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ, ο Επστάιν έχει επιβλέψει ένα πρωτοφανές κύμα αστικών αγωγών που έχει καταθέσει ο Αμερικανός πρόεδρος κατά μέσων ενημέρωσης και εταιρειών κοινωνικής δικτύωσης.



Ο Τραμπ έχει κερδίσει ή εξαναγκάσει σε συμβιβασμό εταιρείες όπως η ABC (16 εκατ. δολάρια), η CBS (16 εκατ. δολάρια και επιπλέον μηνύματα κοινωνικής προσφοράς), η Meta (25 εκατ. δολάρια), η Google (22 εκατ. δολάρια) και η X (10 εκατ. δολάρια). Παράλληλα, συνεχίζονται οι δικαστικές διαμάχες με το BBC, το CNN, τους New York Times, τη Wall Street Journal και ακόμη και με την Επιτροπή Πούλιτζερ.







Πώς έφτασε να επηρεάζει τόσο τον Τραμπ



Η άνοδος του Επστάιν στο εσωτερικό του λεγόμενου «Trumpworld» αποδίδεται κυρίως στον ρόλο του κατά την προεκλογική περίοδο του 2024, όταν ο Τραμπ βρέθηκε αντιμέτωπος με τέσσερις ποινικές και δύο αστικές υποθέσεις. Ο Επστάιν ήταν εκείνος που συγκρότησε τη νομική ομάδα και χάραξε μια ιδιαίτερα επιθετική στρατηγική, η οποία τελικά απέδωσε πολιτικά αποτελέσματα.



Ακολουθώντας τη λογική του πελάτη του, υιοθέτησε τη στρατηγική της διαρκούς σύγκρουσης: προσέβαλε κάθε απόφαση που μπορούσε να αμφισβητηθεί, πέτυχε την ιστορική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για την προεδρική ασυλία και άσκησε πολιτική πίεση σε δικαστές και εισαγγελείς, ενώ οι υποθέσεις εξελίσσονταν εν μέσω της προεκλογικής εκστρατείας.



«Ο Μπόρις έφερε αποτέλεσμα σε μια μάχη όπου ο Τραμπ είτε θα κατέληγε στη φυλακή είτε θα επέστρεφε στον Λευκό Οίκο», δήλωσε ο Στιβ Μπάνον. «Ήταν ο άνθρωπος που τα κατάφερε».



Ένας συχνός επισκέπτης του Λευκού Οίκου τον περιέγραψε ως«τον άνθρωπο που λύνει τα προβλήματα του προέδρου».



Η επιρροή του, ωστόσο, δεν περιορίζεται στις δικαστικές αίθουσες. Τον Απρίλιο ανέλαβε πρόεδρος της Trump Media, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Σύμβουλοι του προέδρου υποστηρίζουν επίσης ότι διαθέτει σημαντική επιρροή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, χάρη στη στενή του σχέση με τον υπηρεσιακό γενικό εισαγγελέα Τοντ Μπλανς, ο οποίος διαδέχθηκε την Παμ Μπόντι.



Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο Επστάιν βρίσκεται περίπου μία φορά την εβδομάδα στο Οβάλ Γραφείο, ενώ βρίσκεται «διαρκώς» σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ.





«Ανάμεσα στους 5 πιο ισχυρούς της αυλής του Τραμπ» – Κριτική για την δύναμή του και τις ιδέες του

Παρά τη στενή σχέση τους, δεν λείπουν και οι επικριτές του. Ένας πολιτικός σύμβουλος του Τραμπ, σχολιάζοντας το αποτυχημένο σχέδιο του ταμείου κατά της «εργαλειοποίησης», δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι ο θεματοφύλακας κακών ιδεών. Και παρ’ όλα αυτά έχει γίνει ακόμη πιο ισχυρός. Ίσως είναι ένας από τους πέντε πιο ισχυρούς ανθρώπους γύρω από τον πρόεδρο».



Παράλληλα, ο τρόπος ζωής του Επστάιν έχει αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων στους κύκλους του Τραμπ. Τα κατά παραγγελία κοστούμια του, η Bentley που οδηγεί και οι συναντήσεις του σε ιστορικό steakhouse της Ουάσιγκτον έχουν προκαλέσει εικασίες για την οικονομική του κατάσταση.



Φίλοι του απορρίπτουν αυτές τις υποθέσεις, επισημαίνοντας ότι ήταν οικονομικά επιτυχημένος πριν αναλάβει τον σημερινό του ρόλο και ότι αγόρασε το αυτοκίνητό του πριν από έξι χρόνια. «Ο Μπόρις ζει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο εδώ και μία δεκαετία. Οποιαδήποτε διαφορετική υπόθεση βασίζεται σε φήμες και υπονοούμενα χωρίς βάση», ανέφερε στενός του συνεργάτης.



Κατά τη μεταβατική περίοδο πριν από την ανάληψη της προεδρίας, άλλη ομάδα δικηγόρων του Τραμπ πραγματοποίησε εσωτερική έρευνα για να διαπιστώσει αν ο Επστάιν είχε αξιοποιήσει τις διασυνδέσεις του με τον πρόεδρο για προσωπικό όφελος, κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε. Εκπρόσωπος του Τραμπ είχε τότε χαρακτηρίσει τη διαδικασία ως «εσωτερική αξιολόγηση», σημειώνοντας ότι το θέμα διευθετήθηκε εντός της ομάδας. Ο Τραμπ διατήρησε τον Επστάιν στη θέση του.





Ο Επστάιν «επιβίωσε» και από τη σύγκρουση με τον Έλον Μασκ

Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με το Axios, ο Επστάιν συγκρούστηκε και με τον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ. Παρά την αυξανόμενη επιρροή του επιχειρηματία στον κύκλο του προέδρου, ο Τραμπ επέλεξε να κρατήσει τον Επστάιν δίπλα του, γεγονός που θεωρήθηκε ένδειξη της ανθεκτικότητας και της επιρροής του.



Η σχέση του με τον Τραμπ ξεκίνησε πριν από περίπου δέκα χρόνια, όταν ο τότε υποψήφιος πρόεδρος τον είδε να υπερασπίζεται δημόσια την εκστρατεία του σε τηλεοπτικά δίκτυα. Όταν ο τότε κορυφαίος νομικός σύμβουλος του Τραμπ, Μάικλ Κόεν, κατηγορήθηκε ποινικά το 2017 και ήρθε σε ρήξη με τον πρόεδρο, ο Επστάιν άρχισε σταδιακά να αναλαμβάνει τον ρόλο του.



Το 2021, σε μια περίοδο κατά την οποία πολλοί Ρεπουμπλικανοί ήθελαν να αποστασιοποιηθούν από τον Τραμπ μετά τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο, ο Επστάιν παρέμεινε στο πλευρό του μαζί με τη Σούζι Γουάιλς. Η τελευταία ανέλαβε την πολιτική στρατηγική, ενώ ο Επστάιν επικεντρώθηκε στις νομικές υποθέσεις.



Όταν οι ποινικές έρευνες για τα απόρρητα έγγραφα και άλλες υποθέσεις άρχισαν να εντείνονται, ο Επστάιν παρότρυνε τον Τραμπ να μην προχωρήσει σε κανέναν συμβιβασμό και να οδηγήσει κάθε υπόθεση μέχρι το δικαστήριο, παρά τις αντίθετες εισηγήσεις άλλων συμβούλων. «Αυτό που συμβούλευσε ο Μπόρις και αυτό που τελικά έκανε ο πρόεδρος ήταν, ειλικρινά, παράτολμο και εξαιρετικά ριψοκίνδυνο», δήλωσε συνεργάτης του Τραμπ. «Όμως λειτούργησε. Και γι’ αυτό ο Μπόρις βρίσκεται σήμερα στη θέση που βρίσκεται».

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