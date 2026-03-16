Με καρκίνο του μαστού διαγνώστηκε η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς

Με καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο διαγνώστηκε η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Truth Social.



Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως η 68χρονη Γουάιλς ξεκινά άμεσα τη θεραπεία, στη διάρκεια της οποίας θα εξακολουθήσει να εργάζεται στον Λευκό Οίκο, ενώ τόνισε ότι ο ίδιος και η Μελάνια Τραμπ θα βρίσκονται στο πλάι της με κάθε τρόπο.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ για την στενή του συνεργάτιδα





«Η Σούζι Γουάιλς είναι μια καταπληκτική επικεφαλής του προσωπικού, ένας υπέροχος άνθρωπος και ένα από τα πιο δυνατά άτομα που γνωρίζω, αλλά, δυστυχώς, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο και αποφάσισε να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση ΑΜΕΣΑ, αντί να περιμένει. Έχει μια φανταστική ιατρική ομάδα και η πρόγνωση είναι εξαιρετική! Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, θα περνάει σχεδόν όλο το χρόνο της στο Λευκό Οίκο, κάτι που με κάνει, ως Πρόεδρο, πολύ χαρούμενο! Η δύναμή της και η δέσμευσή της να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά που αγαπά και στην οποία είναι τόσο καλή, ενώ υποβάλλεται σε θεραπεία, σας λέει όλα όσα πρέπει να ξέρετε για εκείνη. Η Σούζι, ως μία από τις πιο στενές και σημαντικές συμβούλους μου, είναι σκληρή και βαθιά αφοσιωμένη στην υπηρεσία του αμερικανικού λαού. Σύντομα θα είναι καλύτερα από ποτέ! Η Μελάνια και εγώ είμαστε μαζί της με κάθε τρόπο και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τη Σούζι στα πολλά μεγάλα και υπέροχα πράγματα που συμβαίνουν προς όφελος της χώρας μας!».

Διαβάστε επίσης:

Γιατί το σχέδιο Τραμπ για συνοδεία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ μπορεί να αποδειχθεί καταστροφικό

«40 χρόνια σας προστατεύουμε» λέει ο Τραμπ μετά το «όχι» των συμμάχων, «το Ιράν έχει καταστραφεί» – Πύραυλοι από τον Λίβανο προς το Ισραήλ – Live οι εξελίξεις

Χρήστες των social τρολάρουν το βίντεο με τον Νετανιάχου που πίνει καφέ για να πει ότι… ζει





