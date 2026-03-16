Οι σύμμαχοι αψηφούν τον Τραμπ για το Ορμούζ – Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ, η Τεχεράνη πιστεύει ότι έχει περισσότερα «χαρτιά να παίξει» – Live οι εξελίξεις

Μαίνεται για 17η ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο να πιέζει τους συμμάχους του και την Κίνα να συμβάλουν στην επαναλειτουργία και την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, που παραμένουν σχεδόν πλήρως κλειστά.

Αν και προειδοποίησε ότι το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει «ένα πολύ άσχημο» μέλλον» εάν δεν βοηθήσουν, οι σύμμαχοί του αψηφούν τις απειλές του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε εξετάζει και το ενδεχόμενο κατάληψης της βασικής πετρελαϊκής αποθήκης του Ιράν στο νησί Χάργκ, εάν η Τεχεράνη συνεχίσει να αρνείται τη διέλευση πετρελαιοφόρων από το Στενό, σύμφωνα με το Axios, ενώ ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ Σκοτ Μπέσεντ ισχυρίζεται πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που επιτρέπουν σε ιρανικά πετρελαιοφόρα να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ ώστε να διατηρηθούν οι παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου.

Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ έχουν αρχίσει να μετακινούν περισσότερους από 2.000 πεζοναύτες από τη νήσο Οκινάουα της Ιαπωνίας προς την περιοχή.

Την ίδια ώρα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν «περιορισμένες και στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις» εναντίον του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο και ένα νέο κύμα επιθέσεων με στόχο υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη, το Σιράζ και το Ταμπρίζ. Πλήγματα σε σχολείο και πετρελαϊκή εγκατάσταση. Στους 850.00 οι εκτοπισμένοι του Λιβάνου.

Το Ιράν, από την άλλη πλευρά, εξαπέλυσε πυραυλικά πλήγματα σε Αμπού Ντάμπι, κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι και στο λιμάνι της Φουτζάιρα. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε 4 αμερικανικές βάσεις, στοχεύοντας κέντρα διοίκησης, πύργους ελέγχου και υποδομές αεράμυνας.