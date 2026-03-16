ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 16:33
16.03.2026 15:38

Οι σύμμαχοι αψηφούν τον Τραμπ για το Ορμούζ – Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ, η Τεχεράνη πιστεύει ότι έχει περισσότερα «χαρτιά να παίξει» – Live οι εξελίξεις

Μαίνεται για 17η ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο να πιέζει τους συμμάχους του και την Κίνα να συμβάλουν στην επαναλειτουργία και την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, που παραμένουν σχεδόν πλήρως κλειστά.

Αν και προειδοποίησε ότι το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει «ένα πολύ άσχημο» μέλλον» εάν δεν βοηθήσουν, οι σύμμαχοί του αψηφούν τις απειλές του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε εξετάζει και το ενδεχόμενο κατάληψης της βασικής πετρελαϊκής αποθήκης του Ιράν στο νησί Χάργκ, εάν η Τεχεράνη συνεχίσει να αρνείται τη διέλευση πετρελαιοφόρων από το Στενό, σύμφωνα με το Axios, ενώ ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ Σκοτ Μπέσεντ ισχυρίζεται πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που επιτρέπουν σε ιρανικά πετρελαιοφόρα να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ ώστε να διατηρηθούν οι παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου.

Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ έχουν αρχίσει να μετακινούν περισσότερους από 2.000 πεζοναύτες από τη νήσο Οκινάουα της Ιαπωνίας προς την περιοχή.

Την ίδια ώρα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν «περιορισμένες και στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις» εναντίον του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο και ένα νέο κύμα επιθέσεων με στόχο υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη, το Σιράζ και το Ταμπρίζ. Πλήγματα σε σχολείο και πετρελαϊκή εγκατάσταση.  Στους 850.00 οι εκτοπισμένοι του Λιβάνου.

Το Ιράν, από την άλλη πλευρά, εξαπέλυσε πυραυλικά πλήγματα σε Αμπού Ντάμπι, κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι και στο λιμάνι της Φουτζάιρα. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε 4 αμερικανικές βάσεις, στοχεύοντας κέντρα διοίκησης, πύργους ελέγχου και υποδομές αεράμυνας.

Η φάση των 16 του UEFA Champions League ολοκληρώνεται στην COMSOTE TV

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βαγγέλης Μαρινάκης: Προστατέψτε τα πλοία και τους ναυτικούς μας και θα συμβάλουμε στο να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Κωνσταντινόπουλος σάρωσε στις κάλπες της Αρκαδίας παρά την… απουσία του

ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

ΚΟΣΜΟΣ

Το δίλημμα του Τραμπ για το Ιράν – Δύο δύσκολες επιλογές με βαθιά προβληματικές συνέπειες

ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στα βενζινάδικα: Στο τραπέζι το «λουκέτο» – Αποφάσεις μέσα στην εβδομάδα

ΚΑΛΧΑΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές απειλούν τη ΝΔ, ένα περίεργο status στην Κύπρο, η ιδέα του Μακρόν για το Ορμούζ, το ΠΑΣΟΚ της συμμετοχής και ο ερχομός του Τσίπρα

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Παναγόπουλος: Αντιμέτωπος με κακούργημα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ - Δεν δήλωσε 3,2 εκατ. ευρώ σύμφωνα με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

LIFESTYLE

Από την Κάσο στο Όσκαρ: Η δυναστεία Κουλουκουντή, η ναυτιλία και οι «σκιές» πίσω από την εφοπλιστική οικογένεια (photos)

