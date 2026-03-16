16.03.2026 15:43

Αμερικανός ΥΠΟΙΚ:  Επιτρέπουμε τη διέλευση ιρανικών τάνκερ από τα Στενά του Ορμούζ για να διατηρηθεί η τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς

Scott-Bessent

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι  οι ΗΠΑ επιτρέπουν τη διέλευση ιρανικών τάνκερ από τα Στενά του Ορμούζ, ώστε να τροφοδοτηθεί η παγκόσμια αγορά με πετρέλαιο.

«Τα ιρανικά τάνκερ βγαίνουν ήδη. Το επιτρέψαμε για να εφοδιαστεί ο υπόλοιπος κόσμος», είπε χαρακτηριστικά.

Πάνω από 15 τάνκερ ξένων συμφερόντων έχουν δεχθεί επίθεση από τις ιρανικές δυνάμεις. Ωστόσο, η Τεχεράνη συνεχίζει να εξάγει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

Ο Μπέσεντ εκτίμησε ότι οι εξαγωγές θα αυξηθούν, πριν οι ΗΠΑ και οι συμμαχικές δυνάμεις αρχίσουν να συνοδεύουν πλοία κατά τη διέλευση τους στα στενά. «Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει μια φυσική χαλάρωση που επιτρέπουν οι Ιρανοί, και προς το παρόν μας αρκεί αυτό. Θέλουμε ο κόσμος να έχει επαρκή εφοδιασμό».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πιέσεις στις χώρες που εξαρτώνται από το Στενό για το πετρέλαιο, ώστε να βοηθήσουν τις ΗΠΑ να προστατεύσουν τα δεξαμενόπλοια από επιθέσεις του Ιράν.

40% άνοδος στην τιμή του πετρελαίου

Τα Στενά του Ορμούζ που συνδέουν τον Κόλπο με την παγκόσμια αγορά, είναι η πιο σημαντική εμπορική διαδρομή στον κόσμο. Περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου περνάει από εκεί. Μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν η τιμή του πετρελαίου ανέβηκε κατά 40%.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ακόμη ότι η συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ ενδέχεται να αναβληθεί για λόγους οργανωτικής φύσης.

Ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί την Κυριακή ότι η σύνοδος κορυφής θα μπορούσε να αναβληθεί, καθώς οι ΗΠΑ ασκούν πιέσεις στην Κίνα να βοηθήσει τις ΗΠΑ να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Ο Μπέσεντ επιχείρησε τη Δευτέρα να μετριάσει αυτή την ερμηνεία, υποστηρίζοντας ότι ενδεχόμενη αναβολή θα σχετίζεται κυρίως με οργανωτικά ζητήματα.

Βαγγέλης Μαρινάκης: Προστατέψτε τα πλοία και τους ναυτικούς μας και θα συμβάλουμε στο να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ

Ο Κωνσταντινόπουλος σάρωσε στις κάλπες της Αρκαδίας παρά την… απουσία του

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

Το δίλημμα του Τραμπ για το Ιράν – Δύο δύσκολες επιλογές με βαθιά προβληματικές συνέπειες

Απεργία στα βενζινάδικα: Στο τραπέζι το «λουκέτο» – Αποφάσεις μέσα στην εβδομάδα

ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές απειλούν τη ΝΔ, ένα περίεργο status στην Κύπρο, η ιδέα του Μακρόν για το Ορμούζ, το ΠΑΣΟΚ της συμμετοχής και ο ερχομός του Τσίπρα

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

Γιάννης Παναγόπουλος: Αντιμέτωπος με κακούργημα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ - Δεν δήλωσε 3,2 εκατ. ευρώ σύμφωνα με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Από την Κάσο στο Όσκαρ: Η δυναστεία Κουλουκουντή, η ναυτιλία και οι «σκιές» πίσω από την εφοπλιστική οικογένεια (photos)

