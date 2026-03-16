Ο Τραμπ θέλει να σύρει στον πόλεμο το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη – Ποιοι του λένε «όχι», ποια η στάση της Ελλάδας

Αφού επιτέθηκε μονομερώς – μαζί με το Ισραήλ – στο Ιράν, με αποτέλεσμα η Τεχεράνη να απαντήσει με ασύμμετρο τρόπο (μεταξύ άλλων, κλείνοντας το στενό του Ορμούζ και προκαλώντας «έμφραγμα» στην παγκόσμια αγορά ενέργειας), τώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναζητά συμμάχους, προκειμένου να ανοίξει το συγκεκριμένο «chokepoint» μεταφοράς πετρελαίου και LNG από τον Περσικό Κόλπο και να κατευνάσει την τεράστια αναταραχή που επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία.

Εκβιασμός

Ο Ντόναλντ Τραμπ στην ουσία ασκεί εκβιασμό στους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ, στην προσπάθειά του να συγκεντρώσει επαρκείς δυνάμεις στην είσοδο του Περσικού Κόλπου, ώστε τα πολεμικά πλοία να παρέχουν προστασία στα τάνκερ και τα σκάφη μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου από πιθανές επιθέσεις ιρανικών πυραύλων και drones, καθώς δήλωσε ότι η συμμαχία κινδυνεύει να έχει «πολύ κακό» μέλλον εάν τα κράτη μέλη του δεν βοηθήσουν να ανοίξει εκ νέου το Στενό του Ορμούζ.

Μιλώντας στους Financial Times, o πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι «είναι απόλυτα προσήκον αυτοί που επωφελούνται από αυτό το στενό να συμβάλλουν ώστε να εγγυηθούμε πως δεν θα συμβεί τίποτα άσχημο εκεί κάτω», προσθέτοντας ότι «αν δεν υπάρξει ανταπόκριση στην αξίωσή μου να στείλουν άλλες χώρες πολεμικά πλοία εκεί – ή αν η απάντηση είναι αρνητική – νομίζω ότι αυτό θα έχει πολύ κακές συνέπειες για το μέλλον του ΝΑΤΟ».

Στο ίδιο μήκος κύματος, σε συνομιλία του με δημοσιογραφούς στο Air Force One, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη απευθυνθεί σε διάφορες χώρες ζητώντας τη συνδρομή τους για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, χωρίς, πάντως, να αποκαλύψει ποιες είναι αυτές. Προσέθεσε, δε, ότι «ορισμένες χώρες έχουν ναρκαλιευτικά. Αυτό είναι καλό. Ορισμένες χώρες έχουν έναν συγκεκριμένο τύπο πλοίου που θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Ορισμένες χώρες θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες».

Στην ουσία, ο Τραμπ πιέζει τους Ευρωπαίους συμμάχους του – τους ίδιους που έχει χαρακτηρίσει ως «freeloaders» και τους έχει απειλήσει ότι οι ΗΠΑ μπορεί και να μην συμπαρασταθούν αν χώρα της Γηραιάς Ηπείρου δεχθεί επίθεση από τη Ρωσία, ενώ δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που δήλωνε σε όλους τους τόνους ότι η Αμερική θα αποκτήσει με κάθε τρόπο τη Γροιλανδία – να «βάλουν το κεφάλι στον τορβά» και να στείλουν πλοία σε μια περιοχή που κυριολεκτικά φλέγεται (επί τη ευκαιρία, τα δύο αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ βρίσκονται σε απόσταση ασφαλείας από τη διακεκαυμένη ζώνη).

Μπαράζ από… «όχι»

Ωστόσο, μέχρι στιγμής και με εξαίρεση τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να αναλάβει πρωτοβουλία για μια επιχείρηση όπως οι «ASPIDES» στην Ερυθρά Θάλασσα για την προστασία πλοίων από τους Χούθι (αν και το Ελιζέ απέκλεισε άμεση εμπλοκή της Γαλλίας σε επιχειρήσεις στο Ορμούζ) μέχρι στιγμής ο Τραμπ ακούει μόνο αρνήσεις από τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ και ευρύτερα.

Ακόμα και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, ο οποίος μέχρι πρόσφατα φαινόταν θετικός, αρνήθηκε στον Αμερικανό πρόεδρο την αποστολή πολεμικών πλοίων, λέγοντας ότι οι δύο άνδρες δεν έχουν κοινή προσέγγιση για τους τρόπους με τους οποίους θα αποκατασταθεί η τάξη στην περιοχή, αν και η Βρετανία προσφέρθηκε να παράσχει drones ανίχνευσης ναρκών και αναχαίτισης πυραύλων στο πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειας για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ.

Αρνητικό στην προοπτική αποστολής πλοίων εμφανίζεται και το Βερολίνο, με τον Γερμανό ΥΠΕΞ, Γιόχαν Βαντεφούλ, να δηλώνει ότι η κυβέρνηση της χώρας του δεν θεωρεί πως το ΝΑΤΟ έχει ρόλο στην αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στο Ορμούζ. «Δεν βλέπω ότι το ΝΑΤΟ έχει λάβει οποιαδήποτε απόφαση προς αυτή την κατεύθυνση ούτε ότι θα μπορούσε να αναλάβει ευθύνη για τα Στενά του Ορμούζ. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε τα όργανα του ΝΑΤΟ θα το εξέταζαν και θα το διαχειρίζονταν αναλόγως», είπε. Πριν από μερικές ημέρες, ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, είχε τονίσει ότι «δεν αποτελεί η Γερμανία μέρος αυτού του πολέμου και δεν επιθυμούμε να γίνουμε μέρος του».

Από την άλλη άκρη του κόσμου, η υπουργός Μεταφορών της Αυστραλίας δήλωσε ότι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι δεν προτίθεται να στείλει κανένα πολεμικό πλοίο στο Στενό του Ορμούζ, παρότι ο Τραμπ απαίτησε από τους συμμάχους της χώρας του και την Κίνα συμβολή για να είναι εγγυημένη η ασφάλεια στη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας. «Δεν θα στείλουμε πολεμικό πλοίο στο Στενό του Ορμούζ. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που μας έχει ζητηθεί, ούτε κάτι στο οποίο συμβάλλουμε», είπε η Κάθριν Κινγκ στο εθνικό δίκτυο ABC.

Λίγο πιο… πάνω, η Ιαπωνία ξεκαθάρισε ότι «δεν σχεδιάζει» να διεξαγάγει ή να συμμετάσχει σε στρατιωτική επιχείρηση που θα εγγυάται την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, μετά την πίεση που άσκησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συμμάχους των ΗΠΑ και στην Κίνα, απαιτώντας τη συμβολή τους για να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ. Με δεδομένη «την τρέχουσα κατάσταση στο Ιράν, δεν σχεδιάζουμε να διατάξουμε επιχείρηση ασφάλειας της ναυσιπλοΐας», τόνισε στο ιαπωνικό κοινοβούλιο ο υπουργός Άμυνας Σιντζίρο Κοϊζούμι.

Και, βέβαια, η Ισπανία έχει εξαρχής ξεκαθαρίσει ότι όχι μόνο δεν θα συμμετάσχει σε καμία πολεμική επιχείρηση στην περιοχή, αλλά έχει απαγορεύσει τη χρήση των αμερικανικών βάσεων στο έδαφός της για επιθέσεις κατά του Ιράν, προκαλώντας την – άσφαιρη, μέχρι στιγμής – μήνι του Τραμπ.

Γενικολογίες από Κίνα – Ελλάδα

Όσο για την Κίνα, τα πλοία της οποίας φαίνεται ότι έχουν… ελευθέρας από το Ιράν να διέρχονται από το στενό, το ΥΠΕΞ στο Πεκίνο – μετά το κάλεσμα του Τραμπ να συμμετάσχει και αυτό στην πολυεθνική δύναμη – αρκέστηκε σε ένα γενικόλογο σχόλιο, καθώς εξέφρασε εκ νέου την ανησυχία του για το στενό του Ορμούζ και τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Λιν Τζιαν, χαρακτήρισε την κατάσταση «τεταμένη και επιζήμια» για την παγκόσμια σταθερότητα, προσθέτοντας ότι η «η Κίνα καλεί για ακόμη μία φορά όλα τα μέρη να σταματήσουν άμεσα τις στρατιωτικές ενέργειες, να αποφύγουν την περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων και να αποτρέψουν ακόμη μεγαλύτερες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη».

Τέλος, η Ελλάδα, η οποία, υπενθυμίζεται, συμμετέχει στην επιχείρηση «ASPIDES» στην Ερυθρά Θάλασσα, ο ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης, περιορίστηκε σε ένα ήξεις-αφήξεις, λέγοντας ότι «σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της ελεύθερης διακίνησης όλων των πλοίων στην ευρύτερη περιοχή και καλούμε το Ιράν να σεβαστεί τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Ήδη, στην ευρύτερη περιοχή λειτουργεί η επιχείρηση ASPIDES, στην οποία συμμετέχουν δύο μόνο κράτη της ΕΕ», και προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στις χώρες, οι οποίες πλήττονται, τις χώρες του Κόλπου, και παρέχει αμυντική συνδρομή στην Κύπρο. Δεν είναι στην πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο».

