Αποτροπιασμός: Ισραηλινοί αστυνομικοί εκτέλεσαν εν ψυχρώ οικογένεια με σφαίρες στο κεφάλι, στη Δυτική Όχθη

Η ασυδοσία της αστυνομίας του Ισραήλ προκαλεί οργή. Χθες, αστυνομικοί στη Δυτική Όχθη, εκτέλεσαν εν ψυχρώ μια οικογένεια: τους γονείς 37 και 35 ετών και τα δύο τους (από τα τέσσερα) παιδιά 5 και 7 ετών. Το ένα μάλιστα, ο 7χρονος Οθμάν, ήταν και τυφλός.

Σύμφωνα με τον Guardian, η οικογένεια επέστρεφε από ψώνια για το Ραμαζάνι το βράδυ του Σαββάτου όταν δέχτηκαν πυρ από τους αστυνομικούς.

Αυτό που προκαλεί αίσθηση, είναι ότι λίγο νωρίτερα οι αστυνομικοί είχαν σκοτώσει και έναν ακόμη συγγενή τους.

Σε διάστημα δύο εβδομάδων, Ισραηλινοί έποικοι πυροβόλησαν και σκότωσαν έξι αμάχους κατά τη διάρκεια εισβολών σε ελαιώνες, χωριά και βοσκοτόπια, ενώ ένας άνδρας πέθανε αφού εισέπνευσε δακρυγόνα στρατιωτικού τύπου που χρησιμοποιήθηκαν από τον ισραηλινό στρατό.

Ισραηλινοί στρατιώτες: Σκοτώσαμε σκυλιά

Η επίθεση στην οικογένεια Μπάνι Όντεχ αύξησε τον αριθμό των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν στους 11. Δύο αδέλφια επέζησαν από τους πυροβολισμούς. Ο Χάλεντ, 11 ετών, ο μεγαλύτερος από τα αδέλφια, είπε ότι άκουσε τη μητέρα του να κλαίει και τον πατέρα του να προσεύχεται πριν πεθάνουν.

Αφού σταμάτησαν οι πυροβολισμοί, Ισραηλινοί συνοριοφύλακες τον έβγαλαν από τα συντρίμμια, τον κορόιδευαν για τη δολοφονία της οικογένειάς του και τον χτύπησαν. Ένας από τους Ισραηλινούς είπε «σκοτώσαμε σκυλιά», όπως είπε στο Reuters.

«Τι έκανε αυτή η οικογένεια; Πήγαν να αγοράσουν τα απαραίτητα για το Έιντ και να βάλουν ένα χαμόγελο στα πρόσωπα αυτών των παιδιών», είπε ο Μανσούρ Αμπού Ισλάμ, γείτονας και ξάδελφος του Άλι. «Αυτό είναι σαφής απόδειξη ότι οι ζωές των Παλαιστινίων δεν έχουν αξία».

Οι ένοπλοι ήταν μέλη μυστικής μονάδας που δεν φορούσαν στολή και οδηγούσαν αυτοκίνητο με παλαιστινιακές πινακίδες, είπε ο Αμπού Ισλάμ.

Οι ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ χωρίς προειδοποίηση, είπε ο Χάλεντ σε συνέντευξη από το νοσοκομείο. Μετά τους πυροβολισμούς, ένας Ισραηλινός τον ρώτησε ποιοι ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. «Είπα: “Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, τα τρία αδέλφια μου και εγώ”. Εκείνος είπε: “Λες ψέματα”, και μετά άρχισαν να με χτυπούν και να με κλωτσούν»

Και τα τέσσερα θύματα πυροβολήθηκαν στο κεφάλι και στο πρόσωπο, ενώ ο Άλι, που οδηγούσε, πυροβολήθηκε επίσης στο στήθος και στο αριστερό χέρι, ανέφερε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Οι ισραηλινές δυνάμεις αρχικά εμπόδισαν τα ασθενοφόρα να φτάσουν στο σημείο, ανέφερε η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος σε ανακοίνωση. Αργότερα, ο στρατός ρυμούλκησε το αυτοκίνητο της οικογένειας, σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα κοινωνικά δίκτυα.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι οι δολοφονίες ήταν «μια σοκαριστική πράξη εξωδικαστικής εκτέλεσης», που πραγματοποιήθηκε από ισραηλινές δυνάμεις εκμεταλλευόμενες την παγκόσμια προσοχή στον πόλεμο με το Ιράν.

«Τέτοια εγκλήματα, μαζί με την αυξανόμενη βία που ασκούν Ισραηλινοί έποικοι σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά αλλά μέρος μιας ευρύτερης και συστηματικής εκστρατείας που στοχεύει στην καταστροφή και τον εξαναγκαστικό εκτοπισμό του παλαιστινιακού λαού», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση.

Από τις δικαιολογίες στη σιωπή η αστυνομία του Ισραήλ

Εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας είπε ότι η οικογένεια Μπάνι Όντεχ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης με τον ισραηλινό στρατό. Οι δυνάμεις άνοιξαν πυρ στο όχημα όταν «αντιλήφθηκαν άμεση απειλή» αφού αυτό επιτάχυνε, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Όταν ρωτήθηκαν ποια απειλή μπορούσαν να αποτελούν τέσσερα μικρά παιδιά και οι άοπλοι γονείς τους ή αν οι πυροβολισμοί παραβίαζαν τους κανόνες εμπλοκής του Ισραήλ, η αστυνομία και ο στρατός αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η αστυνομία και ο στρατός βρίσκονταν στην περιοχή για να «συλλάβουν καταζητούμενους υπόπτους που πιστεύεται ότι εμπλέκονται σε τρομοκρατική δραστηριότητα», ανέφερε η ανακοίνωση. «Οι συνθήκες του περιστατικού εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές» Δεν αναφέρθηκαν συλλήψεις μέχρι την Κυριακή.

