Ζελένσκι: «Θέλουμε χρήματα και τεχνολογία για να βοηθήσουμε στη Μέση Ανατολή»

Χρήματα και τεχνολογία σε αντάλλαγμα για την παροχή βοήθειας στη Μέση Ανατολή ζητά ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η Ουκρανία θέλει χρήματα και τεχνολογία σε αντάλλαγμα για την παροχή βοήθειας σε κράτη της Μέσης Ανατολής για την ενίσχυση της άμυνας τους κατά των ιρανικών drones-καμικάζι» δήλωσε ο Ζελένσκι, μετά την αποστολή ειδικών από το Κίεβο σε τέσσερις χώρες της περιοχής.

Όπως ανέφερε, η κάθε ομάδα που αποστέλλεται στη Μέση Ανατολή αποτελείται από δεκάδες ανθρώπους που είναι «ικανοί να αξιολογήσουν την κατάσταση και να κάνουν επίδειξη των τρόπων βελτίωσης της άμυνας, κατά των ιρανικών drones».

Διαβάστε επίσης:

Ιράν: ΗΠΑ και Ισραήλ ισοπέδωσαν κατοικημένη περιοχή στο Σιράζ

Αραγτσί: Καλοδεχούμενη κάθε πρωτοβουλία για τερματισμό του πολέμου – Έδειξε το Ισραήλ για τις επιθέσεις σε αραβικές χώρες

Λίβανος: Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στα νότια προάστια της Βηρυτού – Αναφορές για προσπάθεια απευθείας συνομιλιών με το Ισραήλ

