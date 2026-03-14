Ζελένσκι: «Η Ρωσία χρησιμοποιεί τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή για να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή στην Ουκρανία»

Η Ρωσία χρησιμοποιεί τον πόλεμο στο Ιράν ως κάλυψη για τις επιθέσεις της στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η Ρωσία θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή για να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή εδώ στην Ευρώπη, στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκε σφοδρή ρωσική αεροπορική επίθεση έξω από το Κίεβο, με απολογισμό τουλάχιστον 4 νεκρούς και 15 τραυματίες, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων της Ουκρανίας.

Τουλάχιστον 4 νεκροί από ρωσική αεροπορική επίθεση στην περιοχή του Κιέβου

Η επίθεση είχε στόχο κτίρια κατοικιών και εκπαίδευσης, επιχειρήσεις, αλλά και σημαντικές υποδομές σε τέσσερις συνοικίες του Κιέβου, δήλωσε ο Μίκολα Κάλασνικ που ηγείται της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

Ουκρανικά drones έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου κι ένα λιμάνι στην περιοχή Κρασνοντάρ

Την ίδια ώρα, ουκρανικά drones έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας ένα διυλιστήριο πετρελαίου κι ένα λιμάνι στην περιοχή Κρασνοντάρ της νοτιοδυτικής Ρωσίας, προκαλώντας τραυματισμούς και καταστροφές, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Οι αρχές του Κρασνοντάρ έκαναν λόγο για 3 τραυματίες από βομβαρδισμό στο λιμάνι του Καυκάσου, από το οποίο μεταφέρονται σιτηρά και υγραέριο, ενώ βρίσκεται στα Στενά του Κερτς απέναντι από την Κριμαία. Από τα πλήγματα καταστράφηκε ένα πλοιάριο γενικής χρήσης κι ένα συγκρότημα προβλήτας, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Επίσης οι αρχές έκαναν λόγο για πυρκαγιά που ξέσπασε στο διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι, μετά την επίθεση ενός drone στην εγκατάσταση.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 87 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 31 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα και 16 πάνω από την περιοχή του Κρασνοντάρ.

