Κρεμλίνο: «Ο κόσμος δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει το ρωσικό πετρέλαιο»

Ο κόσμος δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει το ρωσικό πετρέλαιο, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο σήμερα, Σάββατο, μετά την απόφαση των ΗΠΑ για μερική χαλάρωση των περιορισμών στη διακίνηση του ρωσικού πετρελαίου, ενώ ο πόλεμος με το Ιράν εξακολουθεί να διαταράσσει την παγκόσμια αγορά.

«Η κατάσταση είναι σαφής. Οι διεθνείς ενεργειακές υποδομές δεν έχουν την πολυτέλεια να χάσουν μεγάλους όγκους ρωσικού πετρελαίου» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Αυτό το ρωσικό πετρέλαιο είναι απαραίτητο και τώρα, καθώς ένα μέρος του αρχίζει να εισέρχεται στις αγορές, εμφανίζεται μεγαλύτερη σταθερότητα» πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Η κυβέρνηση Τραμπ επέτρεψε την Πέμπτη την αγορά ορισμένων ρωσικών πετρελαϊκών προϊόντων, την ίδια ημέρα που η τιμή του αργού έκλεισε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2022.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Μερτς, επέκρινε αυτή την κίνηση χαρακτηρίζοντάς την λανθασμένη, σχόλια που επαναλήφθηκαν και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο Μερτς δήλωσε ότι θέλει να διασφαλίσει πως η Ρωσία «δεν θα εκμεταλλευτεί τον πόλεμο στο Ιράν για να αποδυναμώσει την Ουκρανία».

Εξαιτίας του πολέμου, που μπήκε πλέον στη δεύτερη εβδομάδα του, έχει ουσιαστικά κλείσει το Στενό του Ορμούζ για τη διέλευση δεξαμενόπλοιων.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί και αναλυτές, οικονομολόγοι και έμποροι προειδοποιούν ότι ακόμη και μια γρήγορη λήξη του πολέμου δεν σημαίνει απαραίτητα και άμεσο άνοιγμα του Στενού.

Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν «σφυροκοπά» λιμάνια και στρατιωτικούς στόχους στον Κόλπο – Καταστρέψαμε πάνω από 90 στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ, λένε οι ΗΠΑ

Μακρόν: Πρόσκληση για «άμεσες συνομιλίες» Ισραήλ, Λιβάνου στο Παρίσι – «Να μη βυθιστεί η χώρα στο χάος»

Ιράν: Ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ μόνο για την Ινδία μετά από πλήγμα των ΗΠΑ στη νήσο Χαργκ – Σαρωτικά χτυπήματα του Ισραήλ στον Λίβανο