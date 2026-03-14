search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.03.2026 18:01
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.03.2026 15:44

Κρεμλίνο: «Ο κόσμος δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει το ρωσικό πετρέλαιο»

peskov_kremlino

Ο κόσμος δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει το ρωσικό πετρέλαιο, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο σήμερα, Σάββατο, μετά την απόφαση των ΗΠΑ για μερική χαλάρωση των περιορισμών στη διακίνηση του ρωσικού πετρελαίου, ενώ ο πόλεμος με το Ιράν εξακολουθεί να διαταράσσει την παγκόσμια αγορά.

«Η κατάσταση είναι σαφής. Οι διεθνείς ενεργειακές υποδομές δεν έχουν την πολυτέλεια να χάσουν μεγάλους όγκους ρωσικού πετρελαίου» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Αυτό το ρωσικό πετρέλαιο είναι απαραίτητο και τώρα, καθώς ένα μέρος του αρχίζει να εισέρχεται στις αγορές, εμφανίζεται μεγαλύτερη σταθερότητα» πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Η κυβέρνηση Τραμπ επέτρεψε την Πέμπτη την αγορά ορισμένων ρωσικών πετρελαϊκών προϊόντων, την ίδια ημέρα που η τιμή του αργού έκλεισε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2022.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Μερτς, επέκρινε αυτή την κίνηση χαρακτηρίζοντάς την λανθασμένη, σχόλια που επαναλήφθηκαν και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο Μερτς δήλωσε ότι θέλει να διασφαλίσει πως η Ρωσία «δεν θα εκμεταλλευτεί τον πόλεμο στο Ιράν για να αποδυναμώσει την Ουκρανία».

Εξαιτίας του πολέμου, που μπήκε πλέον στη δεύτερη εβδομάδα του, έχει ουσιαστικά κλείσει το Στενό του Ορμούζ για τη διέλευση δεξαμενόπλοιων.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί και αναλυτές, οικονομολόγοι και έμποροι προειδοποιούν ότι ακόμη και μια γρήγορη λήξη του πολέμου δεν σημαίνει απαραίτητα και άμεσο άνοιγμα του Στενού.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
livanos_main
6891520 (1)
aftokinitoKipseli11
cuba_fire
asylo
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vicky-Safra
xristos pappous dimarxow fylis – new
flat-hunters
tehran_new
cuba
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

livanos_main
6891520 (1)
aftokinitoKipseli11
1 / 3