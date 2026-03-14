Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν «σφυροκοπά» λιμάνια και στρατιωτικούς στόχους στον Κόλπο – Καταστρέψαμε πάνω από 90 στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ, λένε οι ΗΠΑ

Στην αντεπίθεση περνά το Ιράν μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο νησί Χαργκ, εξαπολύοντας επιθέσεις σε λιμάνια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις χώρες του Κόλπου.

Υλοποιώντας τις απειλές της, η Τεχεράνη χτύπησε το λιμάνι Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Θραύσματα drone προκάλεσαν μεγάλης έκτασης πυρκαγιά μετά την αναχαίτιση drone, ενώ στην ίδια περιοχή πλήγμα σημειώθηκε και σε πετρελαϊκή εγκατάσταση.

The UAE's Fujairah port was reportedly attacked by Iranian drones, causing a large fire at the port located outside the Strait of Hormuz. According to Bloomberg, oil loading operations at the port were halted following the attack. pic.twitter.com/IAtZg4Cvwv — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) March 14, 2026

Το Ιράν πραγματοποίησε «διαδοχικά κύματα» επιθέσεων κατά αμερικανικών δυνάμεων σε δύο στρατιωτικές βάσεις, την αλ-Ντάφρα στο Άμπου Ντάμπι και Σεΐχ Ισά στο Μπαχρέιν.

Οι στόχοι περιλαμβάνουν συστήματα ραντάρ Patriot, αεροσκάφη και δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων αεροσκαφών.

Tην ίδια ώρα, σε συνέντευξή του στο ρωσικό δίκτυο Sputnik, ο Κάζεμ Τζαλάλι, πρεσβευτής του Ιράν στη Μόσχα, προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην επιχειρήσουν να δολοφονήσουν τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Στο στόχαστρο της Τεχεράνης μπήκε και η Ουκρανία, με την απόφασή της να παρέχει drones στο Ισραήλ.

«Νόμιμοι στόχοι»

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν χαρακτηρίσει «νόμιμους στόχους» τις πυραυλικές επιθέσεις σε λιμάνια, αποβάθρες αλλά και στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ).

Τα ΗΑΕ αναχαίτισαν 9 βαλλιστικούς πυραύλους και 33 drones από το Ιράν

Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας αναχαίτισαν εννέα βαλλιστικούς πυραύλους και 33 drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν το Σάββατο.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η αεράμυνα των ΗΑΕ έχει αναχαιτίσει 294 βαλλιστικούς πυραύλους, 15 πυραύλους cruise και 1.600 drones.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 141 έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Κατς: Ο πόλεμος εισέρχεται σε νέα αποφασιστική φάση

Ο ισραηλινό-αμερικανικός πόλεμος εναντίον του Ιράν «εντείνεται και εισέρχεται σε μια αποφασιστική φάση που θα συνεχιστεί για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς.

«Εισερχόμαστε σε μια αποφασιστική φάση της σύρραξης, μεταξύ των προσπαθειών του (ιρανικού) καθεστώτος να επιβιώσει, επιφέροντας ολοένα και μεγαλύτερα βάσανα στον ιρανικό λαό και της συνθηκολόγησής του», πρόσθεσε σε τηλεοπτικές δηλώσεις που προβλήθηκαν στα ισραηλινά ΜΜΕ.

«Μονάχα ο ιρανικός λαός μπορεί να βάλει τέλος σε αυτό μέσω μιας αποφασιστικής μάχης, εωσότου το καθεστώς (…) ανατραπεί και το Ιράν σωθεί», υπογράμμισε, καλώντας για μία ακόμη φορά, όπως πολλοί Ισραηλινοί αξιωματούχοι τις τελευταίες ημέρες, τον ιρανικό λαό να ξεσηκωθεί.

Επιπλέον, ο υπουργός Κατς «συνεχάρη» τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «για το σκληρό πλήγμα που ο αμερικανικός στρατός κατάφερε χθες το βράδυ (Παρασκευή) στην ιρανική πετρελαϊκή νήσο» Χαργκ, την οποία βομβάρδισε η αμερικανική πολεμική αεροπορία.

«Είναι η ενδεδειγμένη απάντηση στα ναρκοπέδια στο Στενό του Χορμούζ και στις απόπειρες εκβιασμού εκ μέρους του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», τόνισε ο Κατς.

«Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ συνεχίζει επίσης ένα κύμα σφοδρών επιθέσεων εναντίον της Τεχεράνης και του συνόλου του Ιράν», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως αυτή η χώρα «επιδίδεται στην περιφερειακή και παγκόσμια τρομοκρατία όπως και στον εκβιασμό για να αποτρέψει το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να συνεχίσουν την εκστρατεία τους».

Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πάνω από 90 στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν ευρείας κλίμακας πλήγματα ακριβείας στο νησί Χαργκ στο Ιράν το βράδυ της Παρασκευής, ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν επιτυχώς περισσότερους από 90 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους στη νήσο Χαργκ, διαφυλάσσοντας την ίδια στιγμή τις πετρελαϊκές υποδομές», ανέφερε η CENTCOM.

Last night, U.S. forces executed a large-scale precision strike on Kharg Island, Iran. The strike destroyed naval mine storage facilities, missile storage bunkers, and multiple other military sites. U.S. forces successfully struck more than 90 Iranian military targets on Kharg… pic.twitter.com/2X1glD4Flt — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 14, 2026

Από τα πλήγματα καταστράφηκαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης ναυτικών ναρκών, καταφύγια αποθήκευσης πυραύλων και πολλοί άλλοι στρατιωτικοί στόχοι, έγινε γνωστό από τον αμερικανικό στρατό σε μια ανάρτηση στο Χ.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες να πλήξει τις πετρελαϊκές υποδομές στον κόμβο της νήσου Χαργκ του Ιράν, εκτός κι αν η Τεχεράνη σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στο Στενό του Χορμούζ.

Ιράν: Οι εξαγωγές πετρελαίου από το νησί Χαργκ συνεχίζονται κανονικά

Ιρανός αξιωματούχος τον οποίο επικαλούνται τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων IRNA και Tasnim, αναφέρει ότι οι εξαγωγές από το νησί βρίσκονται «σε πλήρη εξέλιξη», ενώ οι δραστηριότητες των πετρελαϊκών εταιρειών στην περιοχή συνεχίζονται χωρίς διακοπή.

Η δήλωση έρχεται μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι πραγματοποίησαν βομβαρδισμούς σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νησί, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να στοχοποιηθούν και οι κρίσιμες πετρελαϊκές υποδομές της περιοχής εάν το Ιράν συνεχίσει να εμποδίζει τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Το νησί Χαργκ αποτελεί το βασικό σημείο εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν, καθώς από εκεί διακινείται περισσότερο από το 90% των εξαγωγών αργού της χώρας.

Σύμφωνα με το TankerTrackers, αυτή την ώρα φορτώνουν πετρέλαιο από το νησί Χαργκ δύο δεξαμενόπλοια.

«Με την παροχή drone στο Ισραήλ, η Ουκρανία έχει εμπλακεί στον πόλεμο»

Το Κίεβο μπαίνει στο στόχαστρο της Τεχεράνης με την απόφαση να παρέχει drones στο Ισραήλ, με τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής επιτροπής εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής του Ιράν, ο Εμπραχίμ Αζίζι να δηλώνει ότι «η Ουκρανία ουσιαστικά έχει εμπλακεί στον πόλεμο».

Στη βάση αυτή «ολόκληρη η χώρα έγινε στόχος για το Ιράν».

O IDF προειδοποιεί με πλήγματα ακόμα και σε ασθενοφόρα στον Λίβανο

Ο IDF προειδοποίησε ότι ενδέχεται να πλήξει ασθενοφόρα στον Λίβανο, κατηγορώντας τη Χεζμπολάχ ότι τα χρησιμοποιεί για στρατιωτικούς σκοπούς.

«Εάν αυτή η πρακτική δεν σταματήσει, το Ισραήλ θα ενεργήσει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο εναντίον κάθε στρατιωτικής δραστηριότητας της Χεζμπολάχ που πραγματοποιείται μέσω τέτοιων εγκαταστάσεων και ασθενοφόρων», ανέφερε.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου απέρριψε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «δικαιολογία για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», και κατηγόρησε το Ισραήλ ότι στοχοποιεί ασθενοφόρα κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων διάσωσης.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει διαδοχικά πλήγματα σε όλο τον Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι στοχεύει στελέχη και στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με τις λιβανέζικες αρχές, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 773, ενώ περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί.

Περισσότεροι από 2.000 νεκροί μέσα σε δύο εβδομάδες

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι — άμαχοι και στρατιωτικοί, έχουν σκοτωθεί στη Μέση Ανατολή από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος με το Ιράν πριν από δύο εβδομάδες, σύμφωνα με εκτιμήσεις του CNN.

Ιράν: Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την έναρξη της σύγκρουσης, δήλωσε την Τρίτη ο πρεσβευτής της χώρας στον ΟΗΕ

Λίβανος: Τουλάχιστον 773 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από τότε που το Ισραήλ άρχισε να πραγματοποιεί επιδρομές στη χώρα, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Δημόσιας Υγείας. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται 103 παιδιά.

Ισραήλ: Τουλάχιστον 15 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της σύγκρουσης.

ΗΠΑ: Συνολικά 13 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή της σύγκρουσης.

Ιράκ: Τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράκ, οι περισσότεροι στρατιώτες των Μονάδων Λαϊκής Κινητοποίησης (PMF).

Κουβέιτ: Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι έξι άνθρωποι, υπήκοοι των ΗΑΕ, του Πακιστάν, του Νεπάλ και του Μπανγκλαντές, σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα «επιθέσεων».

Μπαχρέιν: Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν συντρίμμια από αναχαιτισμένο πύραυλο προκάλεσαν πυρκαγιά σε «ξένο πλοίο» στη βιομηχανική πόλη Σαλμάν. Επιπλέον, μια 29χρονη γυναίκα από το Μπαχρέιν πέθανε ύστερα από ιρανικό πλήγμα στην πρωτεύουσα Μανάμα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Ομάν: Ένας Ινδός εργαζόμενος σκοτώθηκε όταν μη επανδρωμένο σκάφος επιτέθηκε στο πετρελαιοφόρο στο οποίο εργαζόταν. Επιπλέον, δύο αλλοδαποί σκοτώθηκαν όταν drone συνετρίβη στην περιοχή Σοχάρ.

Σαουδική Αραβία: Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν στρατιωτικό βλήμα έπληξε κατοικημένη εγκατάσταση στην πόλη Αλ-Χαρτζ.

Τουλάχιστον 56 μουσεία και ιστορικοί χώροι έχουν καταστραφεί στο Ιράν από τον πόλεμο

Το υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Τουρισμού του Ιράν έκανε σήμερα λόγο για καταστροφές σε τουλάχιστον 56 μουσεία και ιστορικά μνημεία κατά μήκος του Ιράν, τη 15η ημέρα του πολέμου εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Στην Τεχεράνη, οι ισραηλινό-αμερικανικοί βομβαρδισμοί κατέστρεψαν από τις πρώτες ημέρες της σύρραξης το παλάτι του Γκολεστάν, που είναι εγγεγραμμένο στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco.

Αυτός ο χώρος, που ορισμένες φορές συγκρινόταν με τις Βερσαλλίες, είναι ένας από τους αρχαιότερους της ιρανικής πρωτεύουσας και χρησιμοποιείτο ως κατοικία της βασιλικής δυναστείας Κατζάρ (1789-1925).

Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ιράν, η επαρχία της Τεχεράνης είναι εκείνη που μετρά τα περισσότερα μνημεία που υπέστησαν ζημιές (19), σε διαφορετικό βαθμό.

Στην Ισφαχάν, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, η πλατεία Naqsh-e-Jahan, ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα που κατασκευάστηκε τον 17ο αιώνα και περιβάλλεται από τεμένη, ένα ανάκτορο και ένα ιστορικό μπαζάρ, ήταν εκείνη που υπέστη τις μεγαλύτερες ζημιές.

Στο Μπουσέρ, μια παραθαλάσσια πόλη στον Κόλπο, πολλές κατοικίες επλήγησαν στην ιστορική συνοικία του λιμανιού Σιράφ, που μετρά πληθώρα κτιρίων ηλικίας 100 ή και 200 ετών.

Ο οργανισμός του ΟΗΕ Unesco προειδοποίησε χθες για τις ζημιές και τους κινδύνους με τους οποίους βρίσκεται αντιμέτωπη η πολιτιστική κληρονομιά μπροστά στην ομοβροντία των αεροπορικών πληγμάτων, πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο για ιστορικά μνημεία στο Ιράν, το Ισραήλ και τον Λίβανο που έχουν ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές και εκατοντάδες άλλα που ενδεχομένως απειλούνται από τον πόλεμο.

