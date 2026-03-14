Μακρόν: Πρόσκληση για «άμεσες συνομιλίες» Ισραήλ, Λιβάνου στο Παρίσι – «Να μη βυθιστεί η χώρα στο χάος»

Σε μια κρίσιμη παρέμβαση για την αποτροπή μιας γενικευμένης σύρραξης στη Μέση Ανατολή προχώρησε ο γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, καλώντας το Ισραήλ και την ηγεσία του Λιβάνου να προσέλθουν σε απευθείας διαπραγματεύσεις στη γαλλική πρωτεύουσα.

Με ανάρτηση στην πλατφόρμα X το Σάββατο, ο Μακρόν κατέστησε σαφές ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να αναλάβει τον ρόλο του διαμεσολαβητή, προσφέροντας το Παρίσι ως έδρα για τη διεξαγωγή συζητήσεων με στόχο την κατάπαυση του πυρός.

Ο γάλλος Πρόεδρος αποκάλυψε πως είχε προηγουμένως σειρά επαφών με την πολιτική κορυφή του Λιβάνου, συγκεκριμένα με τον Πρόεδρο Αούν, τον Πρωθυπουργό Σαλάμ και τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου Μπερί, υπογραμμίζοντας πως η λιβανέζικη πλευρά εμφανίζεται πλέον ανοιχτή σε έναν άμεσο διάλογο με το Ισραήλ.

J’ai échangé hier avec le Président Aoun, le Premier ministre Salam et le Président du Parlement Berri.



Tout doit être fait pour empêcher que le Liban ne sombre dans le chaos.



Le Hezbollah doit arrêter immédiatement sa fuite en avant. Israël doit renoncer à une offensive… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 14, 2026

Στο μήνυμά του, ο Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε αυστηρές προειδοποιήσεις και προς τις δύο πλευρές, τονίζοντας ότι πρέπει να γίνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν ώστε να μη βυθιστεί ο Λίβανος στο χάος. Ζήτησε από τη Χεζμπολάχ να τερματίσει αμέσως την επικίνδυνη κλιμάκωση των ενεργειών της, ενώ ταυτόχρονα κάλεσε το Ισραήλ να υπαναχωρήσει από τα σχέδια για μια μεγάλης κλίμακας χερσαία επίθεση και να σταματήσει τους μαζικούς βομβαρδισμούς που έχουν ήδη οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες αμάχους στην προσφυγιά.

Σύμφωνα με τον Γάλλο ηγέτη, η παρούσα συγκυρία αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία την οποία το Ισραήλ οφείλει να αδράξει. Στόχος των προτεινόμενων συνομιλιών δεν είναι μόνο η παύση των εχθροπραξιών, αλλά η εξεύρεση μιας διαρκούς και βιώσιμης λύσης που θα εγγυάται την ασφάλεια στην περιοχή και θα επιτρέψει στις επίσημες αρχές του Λιβάνου να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους για την προάσπιση της εθνικής τους κυριαρχίας. Η γαλλική πρωτοβουλία επιδιώκει να μεταφέρει τη σύγκρουση από το πεδίο των μαχών στο τραπέζι της διπλωματίας, με τον Μακρόν να υπογραμμίζει πως στη διαδικασία αυτή πρέπει να εκπροσωπούνται όλες οι πολιτικές δυνάμεις του Λιβάνου.

