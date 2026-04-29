ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 15:50
Η Μπακογιάννη συμφωνεί με την αλλαγή εκλογικού νόμου και θέλει τον Καραμανλή στο συνέδριο της ΝΔ – Αιχμή για Κοβέσι

Η Ντόρα Μπακογιάννη επανέφερε ζήτημα συζήτησης για αλλαγή του εκλογικού νόμου, σε συνέντευξή της στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Η βουλευτής της ΝΔ, τάχθηκε υπέρ ενός μικτού συστήματος με μονοεδρικές και λίστα, εκτιμώντας ότι θα αναβάθμιζε την ποιότητα της πολιτικής εκπροσώπησης.

«Δικαιούμαι λοιπόν να πω ότι κατά τη γνώμη μου ένα σύστημα το οποίο θα είχε μονοεδρικές και λίστα στην περιφέρεια θα έφερνε κόσμο στην πολιτική ενός άλλου επιπέδου. Και το ισχυρίζομαι, πιστεύω με τα λόγου γνώσεως», δήλωσε χαρακτηριστικά, κάτι που πρόσφατα έθεσε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής.

Τι είπε η Μπακογιάννη για Κοβέσι, εσωτερικές διαμάχες και Καραμανλή

Ακόμη, η Ν. Μπακογιάννη αναφέρθηκε και στα εσωκομματικά, λέγοντας πως η ΝΔ είναι σε μια περίοδο «αυξημένων πιέσεων για την Κοινοβουλευτική Ομάδα», προσθένοντας και το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας κριτική στην Λάουρα Κοβέσι. «Οι βουλευτές δέχθηκαν πολύ μεγάλη επίθεση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» σχολίασε.

Για το άρθρο των «5» της ΝΔ για το επιτελικό κράτος, θεωρεί πως άνοιξε μια συζήτηση άνευ ουσίας. «Είναι δυνατόν σε μια ευρωπαϊκή χώρα ένα άρθρο 5 βουλευτών να θεωρείται ανταρσία;», είπε κάνοντας λόγο για στρέβλωση της λειτουργίας του πολιτικού συστήματος, ενώ παράλληλα αναγνώρισε αδυναμίες στο εσωτερικό του κόμματος.

Τέλος, ενόψει του συνεδρίου της ΝΔ, ανέφερε πως επιθυμία της είναι να παραστεί και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.

