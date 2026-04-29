Μητσοτάκης με εμίρη του Κατάρ: «Η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό όλων των χωρών του Κόλπου»

Στη «σκιά» της αποχώρησης των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ, αλλά και εν μέσω ρευστότητας στη Μέση Ανατολή, ο πρωθυπουργός υποδέχθηκε νωρίτερα σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου τον εμίρη του Κατάρ.

Υποδεχόμενος τον Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «εκτιμώ το γεγονός που είστε εδώ για να συζητήσουμε τις ανησυχητικές περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τη διμερή οικονομική συνεργασία που ενδυναμώνεται συνεχώς», υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό όλων των χωρών του Κόλπου» και ότι υποστήριξε το Κατάρ «απέναντι σε μια απρόκλητη επίθεση».

Δέσμευση για επενδύσεις

Όσον αφορά στην κρίση στη Μέση Ανατολή, ο πρωθυπουργός υπογράμμμισε ότι «εκτιμούμε την προσπάθεια της χώρας σας για την κατάπαυση πυρός αλλά και την εγκαθίδρυση βιώσιμης ειρήνης, ώστε να διασφαλίσουμε μόνιμη ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, που θα μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε τις συνέπειες που επηρεάζουν όλες τις οικονομίες».

Παράλληλα, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για το ενδιαφέρον – ο ίδιος μίλησε για «δέσμευση» – του Κατάρ για επενδύσεις στην Ελλάδα, λέγοντας ότι «η οικονομία μας έχει καταγράψει σημαντική πρόοδο. Έχουμε πετύχει τη μεγαλύτερη μείωση χρέους ως ποσοστό ΑΕΠ στην ιστορία του ΟΟΣΑ και αναπτυσσόμαστε ταχύτερα από άλλες χώρες της ΕΕ», κάνοντας λόγο για «ένα καινούργιο κεφάλαιο στην οικονομική συνεργασία» των δύο χωρών.

«Η οικονομία σας τα πηγαίνει καλά»

Ο εμίρης αλ Θάνι ευχαρίστησε «τη χώρα σας που σταθήκατε στους φίλους σε αυτήν τη σύγκρουση. Εκτιμούμε τις προσπάθειες της χώρας σας». «Ελπίζουμε ότι αυτή η σύγκρουση να τελειώσει πολύ γρήγορα μέσα από τις διαπραγματεύσεις» είπε, ενώ αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις, σημείωσε ότι «είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτές τις σχέσεις», προσθέτοντας ότι «οι επενδύσεις μας στην Ελλάδα τα πηγαίνουν περίφημα».

«Η οικονομία σας τα πηγαίνει καλά υπό την ηγεσία σας» είπε ο εμίρης αλ Θάνι και εξέφρασε ενδιαφέρον για περαιτέρω συνεργασία: «Ανυπομονούμε και για άλλες ευκαιρίες για επενδύσεις στη χώρα σας», είπε, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των δεσμών σε μια περίοδο διεθνών προκλήσεων, καθώς σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «κοιτώντας τι συμβαίνει στον κόσμο, έχει σημασία να ενισχύσουμε αυτές τις σχέσεις».

