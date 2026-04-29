Υποκλοπές: Με… φουλ επίθεση απαντά η κυβέρνηση στις πρωτοβουλίες της αντιπολίτευσης

Τη «γραμμή» «σεβασμός στη Δικαιοσύνη» υιοθετεί – με τρόπο… μπετόν αρμέ – μετά τη θύελλα που ξέσπασε στο πολιτικό σκηνικό από την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών.

Μιλώντας στον ρ/σ Real FM, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είπε χαρακτηριστικά ότι «μιλάμε για μία διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με όσα σας είπα, η οποία θεωρώ ότι δεν μπορεί να μπει στο “ζύγι” με μία υποκειμενική πολιτική θέση ενός κόμματος της αντιπολίτευσης. Σε μία δημοκρατία στη Δικαιοσύνη δεν επιτιθέμεθα και δεν βάζουμε τις αποφάσεις της σε δημοψήφισμα ή σε πολιτική κριτική».

Παράλληλα, επιτέθηκε με δριμύτητα στο ΠΑΣΟΚ για την κριτική που άσκησε στην απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, λέγοντας ότι «δεν θυμάμαι ποτέ ξανά τόσο μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος και για πρώτη φορά το ΠΑΣΟΚ να διολισθαίνει σε αυτό το δρόμο. Είναι επικίνδυνο αυτό το μονοπάτι και όταν πηγαίνουμε σε αυτό το μονοπάτι είναι απρόβλεπτες οι συνέπειες. Πρέπει να σταματήσει αυτόν τον θεσμικό κατήφορο το ΠΑΣΟΚ, να αποδεχθεί την απόφαση της Δικαιοσύνης».

Όσον, δε, αφορά στην πρόθεση της αντιπολίτευσης να καταθέσει αίτημα σύστασης εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, περιορίστηκε να πει ότι «περιμένουμε το αίτημα, θα τοποθετηθούμε στη Βουλή, εκεί θα απαντήσουμε. Να θυμίσω ότι για την υπόθεση αυτή, που κανείς δεν υποτιμά τη σοβαρότητά της, […] έχει ήδη γίνει Εξεταστική, έχει συνεδριάσει και η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και έχουμε δύο διατάξεις του αντιεισαγγελέα Αρείου Πάγου, του κ. Ζήση, μία τον Ιούλιο του 2024 και μία τον Ιανουάριο του 2025 και πλέον έχουμε και μία τρίτη διάταξη του κ. Τζαβέλλα, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου».

Η κυβέρνηση είναι αλήθεια ότι δύσκολα θα αποφύγει τo βάσανο μιας νέας εξεταστικής για την υπόθεση, καθώς η αντιπολίτευση φαίνεται αποφασισμένη να συντονιστεί σε αυτό το θέμα, θεωρώντας ότι οι τελευταίες εξελίξεις της δίνουν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να εκθέσει την κυβέρνηση και ταυτόχρονα να ζητήσουν την παρουσία στη Βουλή του δημιουργού της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος, υπενθυμίζεται, έχει ήδη καταδικαστεί πρωτοδίκως σε 128 χρόνια κάθειρξη, από το Πρωτοδικείο και έχει μιλήσει για «Νίξον» και για πώληση του Predator μόνο σε κυβερνήσεις και κρατικούς φορείς.

Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, η «γραμμή» προς το παρόν τηρείται απαρέγκλιτα, με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο από το βήμα της Βουλής να απαντά στην αντιπολίτευση λέγοντας ότι «ο λαϊκός παράγοντας παρεμβαίνει με τις εκλογές, εκτός αν η πρόταση της εγχώριας αριστεράς είναι να στήσουμε λαϊκά δικαστήρια. Εδώ θα μας βρείτε απέναντι. Εκτός κι αν η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι να στήσουμε ΠΑΣΟΚοδικεία ή του ΣΥΡΙΖΑ να στήσουμε ΣΥΡΙΖοδικεία. Μας συγχωρείτε δε θα πάρουμε, η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, θεωρώ ότι το κύρος της αυτές τις δύο μέρες έχει χτυπηθεί από εσάς».

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, σήμερα το απόγευμα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα αναφερθεί στο ζήτημα και ίσως δώσει στίγμα σχετικά με τις προθέσεις της κυβέρνησης για την εξεταστική επιτροπή. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα στηλιτεύσει τη στάση της αντιπολίτευσης και θα ζητήσει κι αυτός σεβασμό στις αποφάσεις της δικαιοσύνης, ενώ θα τονίσει ότι η κυβέρνηση δεν εκβιάζεται από κανέναν.

Πάντως, το κλίμα είναι βαρύ και υπάρχει η αίσθηση ότι η υπόθεση των υποκλοπών θα «σέρνεται» για μεγάλο ακόμα χρονικό διάστημα, οπότε, λένε οι πληροφορίες, αναμένεται να σχεδιαστεί μια πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική προκειμένου η κυβέρνηση να είναι έτοιμη για οιοδήποτε ενδεχόμενο – ή απρόοπτο.

