Μήνυμα Μητσοτάκη στους βουλευτές: «Ο αντίπαλος είναι εκτός των τειχών και όχι ανάμεσα μας»

Οι πολλαπλές επιθέσεις που δέχτηκε τις τελευταίες μέρες ο Άκης Σκέρτσος και το επιτελικό κράτος αλλά και τα εσωκομματικά μαχαιρώματα που όσο περνάει και οδεύουμε προς τις εκλογές αυξάνονται αντί να μειώνονται οδήγησαν χθες τον Κυριάκο Μητσοτάκη από το προσυνέδριο του Ναυπλίου να στείλει μήνυμα ενότητας και ανάγκης να σταματήσουν οι δημόσιοι τσακωμοί και οι αντιπαραθέσεις που φθείρουν την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας και δίνουν επιχειρήματα στους αντιπάλους της.

Χθες όμως μετά από αρκετές μέρες που δέχεται πυρά μίλησε για πρώτη φορά δημοσίως και ο Άκης Σκέρτσος σε ένα σε μια συζήτηση όπου ήταν παρόντες άλλοι δύο εξωκοινοβουλευτική υπουργοί οι Θόδωρος Λιβάνιος και Δημήτρης Παπαστεργίου. Μάλιστα η δουλειά που κάνουν οι τρεις υπουργοί επισημάνθηκε από τον πρωθυπουργό θέλοντας να δείξει ότι δεν υπάρχει λόγος να χωρίζονται οι υπουργοί σε εξωκοινοβουλευτικούς και μη και ότι και οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί παράγουν σημαντικό και ουσιαστικό έργο για την κυβέρνηση .

Πάντως ο Πρωθυπουργός και ο υπουργός Επικρατείας μίλησαν στην ίδια κατεύθυνση, ζητώντας ανακωχή και υπενθυμίζοντας στους γαλάζιους βουλευτές πως ο αντίπαλος βρίσκεται έξω από την παράταξη και όχι μέσα σε αυτήν για να απαντήσουν έτσι στην ανοιχτή επιστολή των πέντε βουλευτών στην εφημερίδα «Τα Νέα», που πυροδότησε νέο γύρο τριβών γύρω από τη λειτουργία του επιτελικού κράτους και τον ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών στελεχών.

Η γραμμή που χάραξαν χθες και οι δυο ήταν ξεκάθαρη. Οι διαφωνίες λύνονται εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, και κανένας στόχος δεν δικαιολογεί το πολιτικό κόστος που πληρώνει η παράταξη ενόψει μιας απαιτητικής εκλογικής αναμέτρησης. «Τις διαφωνίες μας τις λύνουμε εντός των τειχών», ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Άκη Σκέρτσο να συμπληρώνει ότι «ο εχθρός μας δεν είναι μέσα» αλλά τα κόμματα της αντιπολίτευσης που στοχεύουν στην ανατροπή της κυβέρνησης.

Στην παρέμβασή του ο πρωθυπουργός επέλεξε να συνδέσει την υπεράσπιση του επιτελικού κράτους με τη συνολική απολογιστική εικόνα της επταετίας. Όπως είπε, χωρίς το συγκεκριμένο μοντέλο συντονισμού δεν θα είχαν αξιοποιηθεί τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, ούτε θα είχε φτάσει η μάχη κατά της φοροδιαφυγής στα σημερινά αποτελέσματα, που επιτρέπουν στην κυβέρνηση να σχεδιάζει νέο πακέτο επιστροφών στους πολίτες. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα μειώνει το δημόσιο χρέος με τους ταχύτερους ρυθμούς που έχει καταγράψει ποτέ οποιαδήποτε οικονομία και ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχει πάψει να κατέχει την πρωτιά του υψηλότερου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με την κίνηση αυτή ο πρωθυπουργός θέλησε να ακυρώσει το αφήγημα ότι το επιτελικό κράτος λειτουργεί ως μηχανισμός που υποβαθμίζει υπουργούς και βουλευτές. «Δεν παρεμβαίνει κανείς για να καπελώσει κανέναν», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι πρόκειται απλώς για μέθοδο διοίκησης: τακτικά υπουργικά συμβούλια κάθε μήνα, ετήσιος προγραμματισμός κυβερνητικού έργου, σαφής εικόνα προσλήψεων και κεντρικός συντονισμός. Ο κ. Μητσοτάκης ενόψει της κοινοβουλευτικής ομάδας που θα γίνει στις 7 Μαΐου έστειλε το μήνυμα λέγοντας ότι «στη ΝΔ είμαστε μία ομάδα και μία οικογένεια».

Ο Άκης Σκέρτσος επέλεξε από νωρίτερα να κρατήσει χαμηλό προφίλ στην τοποθέτησή του, μιλώντας με τη γλώσσα της μεθοδολογίας και όχι της αντιπαράθεσης. Παρουσίασε το επιτελικό κράτος ως τον «θεματοφύλακα» του κυβερνητικού έργου, ως τη μέθοδο που εξασφαλίζει συνέπεια στις δεσμεύσεις και διορθώσεις όταν χρειάζεται. Πάντως μετά τις επιθέσεις βουλευτών ο Άκης Σκέρτσος άρχισε από χθες να δέχεται στήριξη από αρκετούς υπουργούς.

Στο πλευρό του τάχθηκαν δημόσια ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Γιώργος Φλωρίδης, η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος μιλώντας στο Action 24 τον χαρακτήρισε πολύτιμο για την κυβέρνηση. Η συντονισμένη στήριξη, σε συνδυασμό με την παρέμβαση του ίδιου του πρωθυπουργού, αποτυπώνει την επιλογή της ηγεσίας να μην επιτρέψει την περαιτέρω διεύρυνση της εσωτερικής τριβής.

Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν πως η συγκεκριμένη υπόθεση έχει ήδη κοστίσει μετά μάλιστα και τις πιέσεις που προκάλεσε η εξέλιξη της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ, η περίπτωση Λαζαρίδη και η ίδια η επιστολή των πέντε. Το Μαξίμου περιμένει με ενδιαφέρον και τις δύο καινούργιες δημοσκοπήσεις που θα δημοσιοποιηθούν αυτές τις μέρες για να δει εάν τα μέτρα που ανακοίνωσε την προηγούμενη βδομάδα ο πρωθυπουργός και η επίσκεψη Μακρόν στην Ελλάδα με την υπογραφή της νέας συμφωνίας ανάμεσα στην Γαλλία και την Ελλάδα θα μειώσει τη ζημιά που προκλήθηκε το προηγούμενο διάστημα και θα περιορίσει τις δημοσκοπικές απώλειες της Νέας Δημοκρατίας.

