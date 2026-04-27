Η Ντόρα «σώζει» τον Σκέρτσο από τα… νύχια των «γαλάζιων» βουλευτών: Καλός τεχνοκράτης, παρεξηγήθηκε η ανάρτησή του

Έναν απρόσμενο υποστηρικτή στο πρόσωπο της Ντόρας Μπακογιάννη βρήκε ο Άκης Σκέρτσος, ο οποίος το τελευταίο διάστημα δέχεται πυρ ομαδόν από βουλευτές της ΝΔ, κυρίως με αφορμή ανάρτησή του που συνέδεε το βουλευτικό αξίωμα με το ρουσφέτι.

Η πρώην υπουργός – η οποία, υπενθυμίζεται, θεωρείται ως ο παράγοντας που έγειρε την πλάστιγγα για την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη – μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «όλο αυτό είναι παρεξήγηση. Ο Σκέρτσος είναι εξαιρετικά καλός τεχνοκράτης, έχει προσφέρει πολλά και δικαιούται να έχει τη γνώμη του. Το άρθρο παρεξηγήθηκε τρομερά. Απλά διαμορφώθηκε η αίσθηση ότι στρέφεται εναντίον της πρακτικής των βουλευτών».

Μάλιστα, αναφέρθηκε ειδικά στην αντίδραση του Μάκη Βορίδη, λέγοντας ότι «νομίζω ότι ο Βορίδης δεν το διάβασε καλά», ενώ συνολικά για τους βουλευτές είπε ότι «δεχόμαστε μια γενική επίθεση και ψυχολογική. Αν σε μένα ήρθε η αγρότισσα, που πήγε στην Κοβέσι, δε θα το ψάξω εγώ; Αυτή η απλή ερώτηση δεν μπορεί να ποινικοποιηθεί».

Αν μη τι άλλο, άλλη μια ενδιαφέρουσα παρέμβαση από την πολύπειρη πρώην υπουργό…

