Η Ντόρα «σώζει» τον Σκέρτσο από τα… νύχια των «γαλάζιων» βουλευτών: Καλός τεχνοκράτης, παρεξηγήθηκε η ανάρτησή του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Έναν απρόσμενο υποστηρικτή στο πρόσωπο της Ντόρας Μπακογιάννη βρήκε ο Άκης Σκέρτσος, ο οποίος το τελευταίο διάστημα δέχεται πυρ ομαδόν από βουλευτές της ΝΔ, κυρίως με αφορμή ανάρτησή του που συνέδεε το βουλευτικό αξίωμα με το ρουσφέτι.
Η πρώην υπουργός – η οποία, υπενθυμίζεται, θεωρείται ως ο παράγοντας που έγειρε την πλάστιγγα για την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη – μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «όλο αυτό είναι παρεξήγηση. Ο Σκέρτσος είναι εξαιρετικά καλός τεχνοκράτης, έχει προσφέρει πολλά και δικαιούται να έχει τη γνώμη του. Το άρθρο παρεξηγήθηκε τρομερά. Απλά διαμορφώθηκε η αίσθηση ότι στρέφεται εναντίον της πρακτικής των βουλευτών».
Μάλιστα, αναφέρθηκε ειδικά στην αντίδραση του Μάκη Βορίδη, λέγοντας ότι «νομίζω ότι ο Βορίδης δεν το διάβασε καλά», ενώ συνολικά για τους βουλευτές είπε ότι «δεχόμαστε μια γενική επίθεση και ψυχολογική. Αν σε μένα ήρθε η αγρότισσα, που πήγε στην Κοβέσι, δε θα το ψάξω εγώ; Αυτή η απλή ερώτηση δεν μπορεί να ποινικοποιηθεί».
Αν μη τι άλλο, άλλη μια ενδιαφέρουσα παρέμβαση από την πολύπειρη πρώην υπουργό…
Διαβάστε επίσης
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.