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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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12.06.2026 20:29

Το Μουντιάλ σκοράρει και στην οικονομία. Ή μήπως όχι;

12.06.2026 20:29
mundial

Σε περίπτωση που η Εθνική Γερμανίας αναδειχθεί πρωταθλήτρια κόσμου στο Μουντιάλ, οι επιπτώσεις για την εθνική οικονομία θα είναι θετικές και διαρκείς, εκτιμά το Οικονομικό Ινστιτούτο IfO του Μονάχου σε επίκαιρη έκθεσή του. «Η έρευνα δείχνει ότι χώρες που έχουν κατακτήσει την πρωτιά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου καταγράφουν στη συνέχεια μία πραγματική οικονομική ανάπτυξη» δήλωσε την Τετάρτη ο αναλυτής του IfO, Κλάους Βόλραμπε.

Δυστυχώς, όμως, αυτή η αισιόδοξη πρόβλεψη ισχύει μόνο για την πρωτιά. «Από τη δεύτερη θέση και κάτω, υπάρχει μεν ένας έκδηλος ενθουσιασμός, ο οποίος ωστόσο αποδεικνύεται προσωρινός» αναφέρει ο Κλάους Βόλραμπε.

Λίγο πριν από τη «σέντρα»

Δεν λείπουν βέβαια οι θετικές επιπτώσεις στο προοίμιο του (κάθε) Μουντιάλ, όπως προκύπτει από παλαιότερα ερωτηματολόγια του IfO, τα οποία ουσιαστικά καταγράφουν τις διακυμάνσεις του Δείκτη Επιχειρηματικής Εμπιστοσύνης ενόψει μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων την περίοδο 1991-2024. «Η θετική προσμονή πριν από την έναρξη της διοργάνωσης επιδρά θετικά στα ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων, ωστόσο αυτή η επίδραση εξανεμίζεται το αργότερο έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης» επισημαίνει ο Γερμανός αναλυτής.

Από την άλλη πλευρά, αναφέρουν οι εκτιμήσεις του IfO, τους τελευταίους δύο μήνες πριν από τη «σέντρα» αυξάνονται κατά 6% οι πιθανότητες για βελτίωση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης. Και αυτό ισχύει τόσο για τον κλάδο της μεταποίησης, όσο και για το λιανικό εμπόριο ή τις υπηρεσίες.

Η οικονομία είναι (και) ψυχολογία

Σε παρεμφερή έρευνα μεταξύ 400 εμπορικών επιχειρήσεων, την οποία δημοσίευσε την Τετάρτη o Γερμανικός Σύνδεσμος Λιανικού Εμπορίου (HDE), εκτιμάται ότι το Μουντιάλ έχει μεν «θετικές επιδράσεις» στον τζίρο των επιχειρήσεων, αλλά σε βαθμό μάλλον περιορισμένο – με εξαίρεση το εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού, καθώς και τον κλάδο των τροφίμων και ποτών, που αναμένεται να επωφεληθούν ιδιαίτερα.

«Ένα σημαντικό αθλητικό γεγονός μπορεί να έχει θετική επίδραση στην προσδοκία του καταναλωτή και τον τζίρο των επιχειρήσεων, ωστόσο αυτό δεν ισχύει στον ίδιο βαθμό για μία διοργάνωση που γίνεται εκτός Γερμανίας» τονίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος του HDE, Στέφαν Γκεντ.

Εξυπακούεται βεβαίως ότι «όσο πιο μακριά καταφέρει να φτάσει η «Νατσιονάλμανσαφτ» σε αυτήν τη διοργάνωση, τόσο πιο θετική θα είναι η επίδραση εντός συνόρων. Άλλωστε, η οικονομία είναι ψυχολογία, σε μεγάλο βαθμό. Ιδιαίτερα σε δύσκολες εποχές, με τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή σε εξέλιξη, οι άνθρωποι έχουν ανάγκη κάποια θετικά σημεία αναφοράς».

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι πάντως, οι Γερμανοί φίλαθλοι δεν φαίνονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την πορεία της εθνικής τους ομάδας. Μόλις ένα ποσοστό 17% των ερωτηθέντων «βλέπει» τη Γερμανία να προκρίνεται στην ημιτελική φάση του Μουντιάλ, ενώ μόνο 4 στους 100 εκτιμούν ότι η «Νατσιονάλμανσαφτ» είναι σε θέση να κατακτήσει για πέμπτη φορά το Παγκόσμιο Κύπελλο. 

Πηγή: DW

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