Μουντιάλ 2026: Live η πρεμιέρα του 2ου ομίλου – Καναδάς-Βοσνία 1-1

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Καναδά, αρχίζει την πορεία της στο Μουντιάλ 2026, στην αναμέτρηση που γίνεται στο Τορόντο, με αντίπαλο την ομάδα της Βοσνίας, για τον 2ο όμιλο της διοργάνωσης. Στόχος των συνδιοργανωτών, είναι η πρώτη νίκη σε τρεις συμμετοχές, προκειμένου -υπό προϋποθέσεις- να εξασφαλίσει μια ιστορική πρόκριση στον επόμενο γύρο.

Υπενθυμίζεται ότι στις προηγούμενες δύο συμμετοχές τους σε Παγκόσμιο Κύπελλο -το 1986 στο Μεξικό και το 2022 στο Κατάρ- οι Καναδοί έχουν υποστεί έξι ήττες σε ισάριθμους αγώνες. Επιδιώκουν να «σπάσουν την παράδοση» και να προκριθούν, έχοντας αντιπάλους την Ελβετία και το Κατάρ.

Live η εξέλιξη του σκορ:

1-1 στο 79΄ για τον Καναδά με τον Κάιλ Λάριν

0-1 στο 21 για τη Βοσνία, με τον Λούκιτς

1′ Σέντρα στο ματς

ΚΑΝΑΔΑΣ: Κρεπό, Τζόνστον, Ντε Φουζερόλ, Κορνέλιους, Λαριέα, Εουστάκιο, Κονέ, Μίλαρ, Ντέιβιντ, Ολουβασέγι, Μπουχάναν

ΒΟΣΝΙΑ: Βασίλι, Μουχαρέμοβιτς, Κολάσινατς, Ντέντιτς, Κάτιτς, Ταχίροβιτς, Μπάσιτς, Μέμιτς, Ντεμίροβιτς, Μπαϊρακτάρεβιτς, Λούκιτς

«Ένα επιτυχημένο Παγκόσμιο Κύπελλο για τον Καναδά θα σημαίνει την πρόκριση από την φάση των ομίλων. Εάν πάρουμε την πρώτη θέση στον όμιλο, μένουμε στον Καναδά για τους γύρους νοκ άουτ, κάτι που είναι ένας σημαντικός στόχος, αλλά το πιο σημαντικό είναι να περάσουμε από την φάση των ομίλων», δήλωσε ο προπονητής Τζέσι Μαρς, ο οποίος ανέλαβε το 2024 και πρόσφατα επέκτεινε το συμβόλαιό του μέχρι το 2030.

Ο Αμερικανός προπονητής έχει μεγάλες ελπίδες για την ομάδα του, που βρίσκεται στην 30ή θέση της παγκόσμιας κατάταξης και στην οποία συμμετέχουν ο αριστερός μπακ της Μπάγερν Μονάχου, Αλφόνσο Ντέιβις και ο επιθετικός της Γιουβέντους, Τζόναθαν Ντέιβιντ.

Ο Ντέιβις έχει παίξει πολύ λίγο αυτήν την σεζόν μετά από μια σειρά τραυματισμών και κάνει «αγώνα δρόμου» για να είναι έτοιμος, ωστόσο παραμένει αμφίβολος για τον πρώτο αγώνα του ομίλου. Παράλληλα, ο Ντέιβιντ, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών των «Reds» με 39 γκολ, προέρχεται από μια μέτρια σεζόν με την Γιουβέντους.

Ένας άλλος πολλά υποσχόμενος νεαρός επιθετικός, ο Μαρσέλο Φλόρες, τραυματίστηκε αμέσως μετά την κλήση του από τον Μαρς και αντικαταστάθηκε από τον εξτρέμ Τζέιντεν Νέλσον.

«Έχουμε συγκεντρώσει την καλύτερη ομάδα 26 παικτών που είχε ποτέ αυτή η χώρα», δήλωσε ο Μαρς, αναφερόμενος στις επιλογές του από τρεις τερατοφύλακες, εννέα αμυντικούς, δέκα μέσους και μόνο τέσσερις επιθετικούς, με μέσο όρο ηλικίας τα 25 έτη.

Δεδομένων των αποτελεσμάτων του Καναδά τα τελευταία δύο χρόνια, μια πρώτη νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο φαίνεται ρεαλιστική. Οι Καναδοί προκάλεσαν αίσθηση φτάνοντας στα ημιτελικά του Κόπα Αμέρικα του 2024 και χάνοντας στα πέναλτι από την Ουρουγουάη στον αγώνα για την τρίτη θέση.

«Θέλουμε να κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα για όλους, αυτός είναι ο στόχος μας», τόνισε ο 32χρονος τερματοφύλακας Μαξίμ Κρεπό, γεννημένος στο Κεμπέκ και πρόσθεσε: «Δεν θέτουμε όρια στον εαυτό μας. Γνωρίζουμε τις δυνατότητές μας και ξέρουμε πόσο μακρυά μπορούμε να φτάσουμε. Επιτρέπουμε στον εαυτό μας να ονειρεύεται».

Στους τελευταίους αγώνες προετοιμασίας, ο Καναδάς νίκησε με 2-0 το Ουζμπεκιστάν και αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την Ιρλανδία.

Οι Καναδοί θα πρέπει να περιορίσουν τους δύο νεαρούς Βόσνιους επιθετικούς, τον 21χρονο Εσμίρ Μπαϊρακτάρεβιτς της Αϊντχόφεν και τον 18χρονο Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς της Σάλτσμπουργκ. Και φυσικά, τον ακούραστο Έντιν Τζέκο (148 συμμετοχές, 73 γκολ, σχετικά ρεκόρ στην εθνική Βοσνίας), ο οποίος στα 40 του χρόνια συμμετέχει στο δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο των «Δράκων» μετά το 2014, όπου αγωνίστηκε επίσης.

Ο προπονητής Σεργκέι Μπαρμπάρες έχει εμφανισθεί ιδιαίτερα φιλόδοξος, ελπίζοντας σε πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης. Υπενθυμίζεται, ότι Βοσνία προκάλεσε μεγάλη έκπληξη νικώντας με 1-0 την τετράκις παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία στον τελικό των πλέι οφ της Ευρώπης στα τέλη Μαρτίου.

Επίσης, οι Βόσνιοι διεθνείς θα έχουν την συμπαράσταση χιλιάδων συμπατριωτών τους, καθώς η βοσνιακή κοινότητα στον Καναδά, αριθμεί σχεδόν 45.000 άτομα και συγκεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στο ανατολικό τμήμα της χώρας.