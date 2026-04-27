Ο Σκέρτσος… πέρα βρέχει: Ανάρτηση με ανοιξιατικές φωτογραφίες και… Μπίλι Χόλιντεϊ

Μπορεί ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, να βρίσκεται στο στόχαστρο μεγάλου μέρους της Κ.Ο. της ΝΔ – καθώς πολλοί βουλευτές του επιτίθενται για τα όσα έγραψε για τη σχέση του βουλευτικού αξιώματος με το ρουσφέτι, αλλά και καθώς τον θεωρούν ως έναν από τους εμπνευστές της πρότασης για ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή – ωστόσο ο ίδιος δεν φαίνεται να πτοείται.

Αντιθέτως, χθες ανέβασε ανάρτηση στο Facebook με – όμορφες, είναι αλήθεια – φωτογραφίες από την Ελλάδα, με μουσική υπόκρουση το υπέροχο «April in my heart» της Μπίλι Χόλιντεϊ και τη λεζάντα: «Η αναζήτηση της ομορφιάς στα πιο απλά πράγματα είναι μια συνειδητή πράξη αντίστασης και ελπίδας».

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος, στο τέλος του περσινού καλοκαιριού είχε ανεβάσει ποστ με… ηλιοβασιλέματα. Γενικά τον… έχει τον ρομαντισμό ο υπουργός. Και πάντως δεν φαίνεται να πιέζεται από την οργή των βουλευτών σε βάρος του.

