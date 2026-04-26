Άλλο κυριαρχία, άλλο κυριαρχικά δικαιώματα – για να δούμε μέχρι πού φτάνει το «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία»  

Δεν θέλω να χαλάσω την ωραία και πανηγυρική ατμόσφαιρα με την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα, αλλά δεν μπορώ να μην επισημάνω μία σαφέστατη διάκριση σε κάποιους όρους.

Για παράδειγμα, άλλο «εθνική κυριαρχία» – για την οποία, αν απειληθεί, θα «είναι εδώ, μαζί μας» οι Γάλλοι – και άλλο «κυριαρχικά δικαιώματα». Για παράδειγμα η πρώτη πάει μέχρι τα 6 ν.μ., τα δεύτερα αφορούν σε ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδα κλπ.

Πρακτικά για να γίνει κατανοητό: Ναι, αν μπουν οι τούρκοι μέσα στα έξι μίλια, η Γαλλία δεσμεύεται ότι θα συνδράμει στην αμυντική απάντηση της Ελλάδας. Αλλά εάν οι Τούρκοι παρεμποδίσουν την πόντιση του καλωδίου, φερειπείν, έξω από τα 6 ν.μ., ΔΕΝ θα κάνουν κάτι. Στην Κάσο οι Τούρκοι είχαν φτάσει στα 6,3 ν.μ., έτσι για να έχουμε μία εικόνα – αποτέλεσμα της κίνησης ήταν να σταματήσει το έργο.

Και για να το κάνω καλύτερο: Η Αθήνα ήθελε η ανανέωση της συμφωνίας του 2021 με τους γάλλους να πάει και στα «κυριαρχικά δικαιώματα» – αλλά όχι, δεν πήγε!

