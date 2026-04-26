search
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 12:55
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.04.2026 11:29

Άλλο κυριαρχία, άλλο κυριαρχικά δικαιώματα – για να δούμε μέχρι πού φτάνει το «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία»  

26.04.2026 11:29
Δεν θέλω να χαλάσω την ωραία και πανηγυρική ατμόσφαιρα με την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα, αλλά δεν μπορώ να μην επισημάνω μία σαφέστατη διάκριση σε κάποιους όρους.

Για παράδειγμα, άλλο «εθνική κυριαρχία» – για την οποία, αν απειληθεί, θα «είναι εδώ, μαζί μας» οι Γάλλοι – και άλλο «κυριαρχικά δικαιώματα». Για παράδειγμα η πρώτη πάει μέχρι τα 6 ν.μ., τα δεύτερα αφορούν σε ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδα κλπ.

Πρακτικά για να γίνει κατανοητό: Ναι, αν μπουν οι τούρκοι μέσα στα έξι μίλια, η Γαλλία δεσμεύεται ότι θα συνδράμει στην αμυντική απάντηση της Ελλάδας. Αλλά εάν οι Τούρκοι παρεμποδίσουν την πόντιση του καλωδίου, φερειπείν, έξω από τα 6 ν.μ., ΔΕΝ θα κάνουν κάτι. Στην Κάσο οι Τούρκοι είχαν φτάσει στα 6,3 ν.μ., έτσι για να έχουμε μία εικόνα – αποτέλεσμα της κίνησης ήταν να σταματήσει το έργο.

Και για να το κάνω καλύτερο: Η Αθήνα ήθελε η ανανέωση της συμφωνίας του 2021 με τους γάλλους να πάει και στα «κυριαρχικά δικαιώματα» – αλλά όχι, δεν πήγε!

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΣΜΟΣ

LIFESTYLE

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 12:52
ΚΟΣΜΟΣ

Από τη συγκέντρωση στο Λας Βέγκας το 2016, στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Οι 8 απόπειρες κατά του Τραμπ

ΕΛΛΑΔΑ

Φιλοπάππου: Αιματηρή συμπλοκή ανδρών με μαχαίρι – Δύο σοβαρά τραυματίες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ο Δημήτρης Λινάρδος ο μεγάλος νικητής του 20ου Διεθνούς Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος» (Video)

1 / 3