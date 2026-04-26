Το καθυστερημένο χειροκρότημα στον Τασούλα και η κίνηση του Μακρόν

Πολλά έγιναν κατά την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα, που θέλουν το… χρόνο τους για να αποτιμηθούν, καθώς μέσα στη… βουή των γεγονότων δεν φωτίστηκαν επαρκώς.

Ένα από αυτά που έγιναν ήταν και η αμήχανη στιγμή στο προεδρικό μέγαρο, κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου που παρέθεσε ο Κώστας Τασούλας στον γάλλο ομόλογό του.

Μόλις ολοκλήρωσε την προσφώνησή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπήρξαν μερικά δευτερόλεπτα αμηχανίας, καθώς ουδείς εκ των συνδαιτημόνων αντέδρασε μηχανικά (και να αρχίσει να χειροκρατά) όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα δευτερόλεπτα αυτά φάνηκαν σαν μια αιωνιότητα, μέχρι να ξεκινήσει ο ίδιος ο Μακρόν να χτυπάει παλαμάκια. Μετά ακολούθησαν και οι άλλοι.

Δεν ξέρω αν βγαίνει σώνει και καλά κάποιο συμπέρασμα, αλλά είναι περισσότερο από εμφανές γενικά, ότι ο Τασούλας θέλει κόπο και χρόνο για να πείσει πως διαθέτει το κύρος της θέσης.

Διαβάστε επίσης:

Η περηφάνεια του Ανδρουλάκη για τον ΟΦΗ

Άδωνις Γεωργιάδης στο τετράγωνο: Έδωσε το …παρών σε δύο μέρη ταυτόχρονα

Ο Μακρόν, ο… Αλκίνοος Ιωαννίδης και ο Τζίμης Πανούσης











