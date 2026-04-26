ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 12:59
26.04.2026 11:05

Το καθυστερημένο χειροκρότημα στον Τασούλα και η κίνηση του Μακρόν

26.04.2026 11:05
makron tasoulas

Πολλά έγιναν κατά την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα, που θέλουν το… χρόνο τους για να αποτιμηθούν, καθώς μέσα στη… βουή των γεγονότων δεν φωτίστηκαν επαρκώς.

Ένα από αυτά που έγιναν ήταν και η αμήχανη στιγμή στο προεδρικό μέγαρο, κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου που παρέθεσε ο Κώστας Τασούλας στον γάλλο ομόλογό του.

Μόλις ολοκλήρωσε την προσφώνησή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπήρξαν μερικά δευτερόλεπτα αμηχανίας, καθώς ουδείς εκ των συνδαιτημόνων αντέδρασε μηχανικά (και να αρχίσει να χειροκρατά) όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα δευτερόλεπτα αυτά φάνηκαν σαν μια αιωνιότητα, μέχρι να ξεκινήσει ο ίδιος ο Μακρόν να χτυπάει παλαμάκια. Μετά ακολούθησαν και οι άλλοι.

Δεν ξέρω αν βγαίνει σώνει και καλά κάποιο συμπέρασμα, αλλά είναι περισσότερο από εμφανές γενικά, ότι ο Τασούλας θέλει κόπο και χρόνο για να πείσει πως διαθέτει το κύρος της θέσης.

malenia donald (1)
trump_melania
PERIPOLIKO
thessaloniki marathonios (1)
panamas
stegastika daneia 77- new
trump-deipno
arnaoutoglou
ADWNIS_GEWRGIADHS
ofi glentia 4
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 12:58
malenia donald (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Τι είπε η Μελάνια στον Τραμπ δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς (Video)

trump_melania
ΚΟΣΜΟΣ

Από τη συγκέντρωση στο Λας Βέγκας το 2016, στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Οι 8 απόπειρες κατά του Τραμπ

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Φιλοπάππου: Επιτέθηκε σε δύο άνδρες στο λόφο του Φιλοπάππου και εξαφανίστηκε – Δύο ελαφρά τραυματίες

