Ιράν: Ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ μόνο για την Ινδία μετά από πλήγμα των ΗΠΑ στη νήσο Χαργκ – Σαρωτικά χτυπήματα του Ισραήλ στον Λίβανο

Σε πολεμικό κλοιό βρίσκεται ολόκληρη η Μέση Ανατολή, καθώς οι εχθροπραξίες μετρούν δύο εβδομάδες με τις αντιμαχόμενες πλευρές να εξαπολύουν σφοδρές επιθέσεις.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν με τα βαριά βομβαρδιστικά τους στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ, στην «καρδιά» του ιρανικού πετρελαίου, προειδοποιώντας ότι οι πετρελαϊκές υποδομές της περιοχής ενδέχεται να αποτελέσουν τον επόμενο στόχο.

Το Ιράν απάντησε με πλήγματα στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, ενώ επέτρεψε τη διέλευση ινδικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ , που παραμένουν κλειστά για το υπόλοιπο παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου.

Την ίδια ώρα το Ισραήλ ισοπεδώνει περιοχές στον Λίβανο και προετοιμάζει διεύρυνση της χερσαίας προέλασης στον βορά, ενώ δηλώνει ότι ο πόλεμος με το Ιράν εισέρχεται σε «αποφασιστική φάση».

