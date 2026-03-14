Τουρκικά ΜΜΕ: «Ξέφυγαν οι Έλληνες με το Patriot στην Κάρπαθο»

Με τίτλο «Ξέφυγαν οι Έλληνες» ξεκινά το δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Sozcu, το οποίο αναφέρεται σε σενάρια περί εγκατάστασης από την ελληνική πλευρά του συστήματος αεράμυνας Patriot και στη Σαμοθράκη, μετά την Κάρπαθο, για την προστασία της Βουλγαρίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κίνηση θεωρείται πρόκληση, καθώς η Σαμοθράκη, που βρίσκεται μόλις 6 μίλια από το Τσανάκαλε, ανήκει στα νησιά που πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα.

Το δημοσίευμα κάνει αναφορά και στη συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Βούλγαρο ομόλογό του, για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

