ΣΑΒΒΑΤΟ 14.03.2026 15:30
14.03.2026 13:36

Τουρκικά ΜΜΕ: «Ξέφυγαν οι Έλληνες με το Patriot στην Κάρπαθο»

Με τίτλο «Ξέφυγαν οι Έλληνες» ξεκινά το δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Sozcu, το οποίο αναφέρεται σε σενάρια περί εγκατάστασης από την ελληνική πλευρά του συστήματος αεράμυνας Patriot και στη Σαμοθράκη, μετά την Κάρπαθο, για την προστασία της Βουλγαρίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κίνηση θεωρείται πρόκληση, καθώς η Σαμοθράκη, που βρίσκεται μόλις 6 μίλια από το Τσανάκαλε, ανήκει στα νησιά που πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα.

Το δημοσίευμα κάνει αναφορά και στη συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Βούλγαρο ομόλογό του, για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

