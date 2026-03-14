«Xτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο»: Η ανακοίνωση της εταιρείας για την επίθεση στο ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα

Η Maran Tankers επιβεβαίωσε το χτύπημα στο δεξαμενόπλοιο (τάνκερ) Maran Homer από άγνωστο αντικείμενο τα ξημερώματα της 14ης Μαρτίου, ενώ βρισκόταν εκτός ρωσικών υδάτων.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία της Μαρίας Αγγελικούση καθησυχάζει για την ασφάλεια του πληρώματος (10 Έλληνες, 13 Φιλιππινέζοι και έναν Ρουμάνο), τονίζοντας πως οι ζημιές είναι περιορισμένες και το πλοίο έχει ήδη απομακρυνθεί από την περιοχή.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η Maran Tankers Management Inc., διαχειρίστρια εταιρεία του υπό Ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιου MARAN HOMER (IMO No. 9761372), αναφέρει πως σήμερα, 14 Μαρτίου, περί τις 04:35 τοπική ώρα (01:35 GMT) και ενώ το πλοίο έπλεε εκτός Ρωσικών χωρικών υδάτων, αναμένοντας εντολή να εισέλθει στο Caspian Pipeline Consortium (CPC) Terminal στο Novorossiysk της Ρωσίας, όπου θα παραλάμβανε φορτίο Καζακικού αργού πετρελαίου, χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και το πλήρωμα είναι ασφαλές. Σημειώθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημιές στο κατάστρωμα και στον εξοπλισμό καταστρώματος του πλοίου. Το δεξαμενόπλοιο ήταν άφορτο και δεν υπάρχει περιβαλλοντική ρύπανση. Έχει ήδη αποπλεύσει από το Novorossiysk.

Η επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, το υπουργείο Ναυτιλίας αναφέρει:

«Εναέρια επίθεση από βλήμα ή drone (UAV) σε δ/ξ ελληνικής σημαίας με 24 μέλη πληρώματος (10 Έλληνες – 13 Φιλιππινέζοι – 1 Ρουμάνος), στη θαλάσσια περιοχή 14 ν.μ. ανοιχτά από Novorossiysk στη Μαύρη Θάλασσα. Από το συμβάν προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στη δεξιά πλευρά του πλοίου. το πλοίο πλέει αυτοδύναμα και δεν σημειώθηκε ρύπανση. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους».

Κικίλιας: «Η κατάσταση με ανησυχεί»

Την είδηση της επίθεσης έκανε γνωστή, το πρωί του Σαββάτου, στην ΕΡΤ ο Βασίλης Κικίλιας.

«Η κατάσταση με απασχολεί και με ανησυχεί», επισήμανε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκτίμησε πως το χτύπημα στο πλοίο σχετίζεται με τις αποφάσεις που ελήφθησαν πρόσφατα για τη μερική απελευθέρωση του ρωσικού πετρελαίου.

Όπως πρόσθεσε, θα διαμαρτυρηθούμε εντόνως και στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όπου χρειάζεται για αυτή την απαράδεκτη, «πολύ επικίνδυνη στοχοποίηση των ελληνικών πλοίων». Η ναυτιλία θα έπρεπε να είναι έξω από κάθε συμφέρον. «Χωρίς την παγκόσμια ναυτιλία, δεν μπορεί να υπάρχει εμπόριο», επισήμανε ο κ. Κικίλιας στηνεκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» της ΕΡΤ.

Καλά στην υγεία τους

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το περιστατικό προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στη δεξιά πλευρά του πλοίου, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός ή κίνδυνος για τα μέλη του πληρώματος. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η κατάσταση στο πλοίο της Μαρίας Αγγελικούση χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη.

«Νωρίτερα σήμερα το πρωί είχαμε ένα χτύπημα σε πλοίο με ελληνική σημαία έξω από το Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, δεξαμενόπλοιο το οποίο είναι με ελληνική σημαία, 24 ναυτικοί, 10 Έλληνες καλά στην υγεία τους, ναυλωμένο από τη Chevron. Εικάζεται ότι το χτύπημα αυτό είναι στα πλαίσια της πίεσης την οποία βάζουν χώρες στην περιοχή, και σχετίζεται ίσως και με τις αποφάσεις που πάρθηκαν να επιτραπεί μερικώς στο ρωσικό πετρέλαιο η διακίνηση του για ένα μήνα. Έχω ενημερώσει τον κύριο πρωθυπουργό, ενημέρωσα και τον Υπουργό Εξωτερικών», εξήγησε ο υπουργός.

»Εκεί που πιστεύουμε ότι υπάρχει το θέμα και το πρόβλημα, θα διαμαρτυρηθούμε εντόνως και θα κάνουμε όλες αυτές τις κινήσεις και στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όπου πρέπει, καθότι θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη, πολύ επικίνδυνη η στοχοποίηση των πλοίων μας με ελληνική σημαία, αλλά και των Ελλήνων των πλοίων τα οποία είναι νομίμως μισθωμένα ναυλωμένα και οι Έλληνες ναυτικοί και η ναυτιλία προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της, θα έπρεπε κανονικά να είναι έξω από κάθε συμφέρον πολιτικό ή αν θέλετε σίγουρα έξω από τη σύρραξη την πολεμική», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε τη σημασία της ναυτιλίας για την παγκόσμια οικονομία, τονίζοντας πως ωρίς αυτή δεν μπορεί να υπάρξει εμπόριο, καθώς περίπου το 80% του παγκόσμιου εμπορίου πραγματοποιείται δια θαλάσσης, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά οι συνέπειες θα ήταν πολλαπλάσιες.

