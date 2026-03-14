Συναγερμός στην Πολωνία: Σηκώθηκαν μαχητικά μετά από ρωσική αεροπορική επιδρομή στην Ουκρανία

Πολωνικά και ΝΑΤΟϊκά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν ταχύτατα τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα για να επιτηρήσουν την ασφάλεια του εναέριου χώρου της Πολωνίας, μετά την αεροπορική επιδρομή που πραγματοποίησαν ρωσικά βομβαρδιστικά μακράς ακτίνας δράσης κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με μία ανακοίνωση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων.
Δεν παρατηρήθηκε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου, ανέφερε σε μία ξεχωριστή ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, η επιχειρησιακή διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων της Πολωνίας, μετά το πέρας των επιχειρήσεων εναέριας επιτήρησης.
Διαβάστε επίσης:
«Xτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο»: Η ανακοίνωση της εταιρείας για την επίθεση στο ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα
Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου – «Δεν οφείλεται σε οπαδικούς λόγους», λέει η Δημογλίδου (Video)
Σεισμός 3,6 Ρίχτερ, το πρωί, στη Λοκρίδα – Αισθητός και σε διπλανούς νομούς
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
