ΣΑΒΒΑΤΟ 14.03.2026 15:29
14.03.2026 12:45

Συναγερμός στην Πολωνία: Σηκώθηκαν μαχητικά μετά από ρωσική αεροπορική επιδρομή στην Ουκρανία

14.03.2026 12:45
Πολωνικά και ΝΑΤΟϊκά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν ταχύτατα τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα για να επιτηρήσουν την ασφάλεια του εναέριου χώρου της Πολωνίας, μετά την αεροπορική επιδρομή που πραγματοποίησαν ρωσικά βομβαρδιστικά μακράς ακτίνας δράσης κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με μία ανακοίνωση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων.

Δεν παρατηρήθηκε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου, ανέφερε σε μία ξεχωριστή ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, η επιχειρησιακή διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων της Πολωνίας, μετά το πέρας των επιχειρήσεων εναέριας επιτήρησης.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14.03.2026 15:26
germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για Μενεγάκη: «Τρεις φορές στη ζωή της έχει απαντήσει δημόσια»

antoneli (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ο Αντονέλι «έγραψε Ιστορία» στην Σανγκάη, ως ο νεαρότερος poleman στα χρονικά

moro_1012_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τραγωδία με βρέφος – Βρέθηκε νεκρό από τους γονείς του

