Κάθε φορά που βουτάμε στη θάλασσα, ένα μέρος από το αντηλιακό που φορέσαμε παραμένει στο νερό. Μπορεί να φαίνεται ασήμαντο, όμως οι αριθμοί λένε μια άλλη ιστορία: υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο απελευθερώνονται στους ωκεανούς 5.000 τόνοι αντηλιακού – βάρος που αντιστοιχεί σε περίπου 1.000 ελέφαντες.

Το πρόβλημα είναι ότι πολλά από τα χημικά συστατικά αυτών των προϊόντων είναι τοξικά για τα κοράλλια και τη θαλάσσια ζωή. Παρόλο που οι ύφαλοι καλύπτουν μόλις το 0,1% των ωκεανών, φιλοξενούν το ένα τέταρτο όλων των θαλάσσιων ειδών.

Πώς το αντηλιακό βλάπτει τη θάλασσα

Η ρύπανση δεν έρχεται μόνο από το κολύμπι. Τα χημικά καταλήγουν στο νερό ακόμα και όταν κάνουμε ντους ή πλένουμε τις πετσέτες μας μετά την παραλία. Οι βιολογικοί καθαρισμοί των πόλεων συχνά δεν μπορούν να φιλτράρουν αυτές τις ουσίες, με αποτέλεσμα να καταλήγουν στα ποτάμια και τελικά στη θάλασσα.

Εκεί, οι ουσίες αυτές:

Προκαλούν «λεύκανση»: Τα κοράλλια χάνουν το χρώμα τους και την πηγή τροφής τους, με αποτέλεσμα να εξασθενούν και συχνά να πεθαίνουν.

Σταματούν την ανάπτυξη: Καταστρέφουν τις προνύμφες των κοραλλιών και εμποδίζουν τη δημιουργία νέων υφάλων.

Τι πρέπει να προσέχουμε στην ετικέτα

Δεν είναι όλα τα αντηλιακά ίδια. Για να προστατέψετε το περιβάλλον, καλό είναι να αποφεύγετε δύο συγκεκριμένα χημικά φίλτρα που θεωρούνται τα πιο επικίνδυνα: την οξυβενζόνη και την οκτινοξάτη.

Ακόμα και τα λεγόμενα «φυσικά» ή «μεταλλικά» αντηλιακά (αυτά που περιέχουν ψευδάργυρο ή τιτάνιο) χρειάζονται προσοχή. Οι ειδικοί συνιστούν να επιλέγουμε προϊόντα που αναγράφουν ότι δεν περιέχουν νανοσωματίδια. Αυτό σημαίνει ότι τα συστατικά τους είναι αρκετά μεγάλα ώστε να μην απορροφώνται από τους θαλάσσιους οργανισμούς.

3 απλά βήματα για την προστασία του δέρματος και της θάλασσας

Πρώτα… ρούχα, μετά αντηλιακό: Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας είναι τα ρούχα, τα καπέλα και η σκιά. Αν φορέσουμε μια μπλούζα κολύμβησης, καλύπτουμε το μισό μας σώμα, οπότε χρειαζόμαστε και τη μισή ποσότητα αντηλιακού.

Δώστε χρόνο στο προϊόν: Απλώστε το αντηλιακό τουλάχιστον 15 λεπτά πριν μπείτε στο νερό. Έτσι θα απορροφηθεί από το δέρμα σας και δεν θα «γλιστρήσει» κατευθείαν στη θάλασσα μόλις βουτήξετε.

Προσοχή στις ταμπέλες: Οι όροι «φιλικό προς το περιβάλλον» ή «ασφαλές για τους υφάλους» συχνά δεν ελέγχονται από κάποιον επίσημο φορέα. Η καλύτερη μέθοδος είναι να διαβάζετε τα συστατικά στο πίσω μέρος της συσκευασίας.

Η προστασία του δέρματός μας από τον ήλιο είναι απαραίτητη, αλλά με μερικές μικρές αλλαγές στις συνήθειές μας, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η απόλαυσή μας στην παραλία δεν θα αποβεί μοιραία για τον βυθό.

